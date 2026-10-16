外資看多台積 目標價有望上調

台積電（2330）昨（15）日法說會後，內外資法人紛紛釋出最新看法。由於台積電第3季財務數據優於預期，未來營運展望也相當強勁，外資圈多維持法說會前的正向觀點不變，新增法巴證券上調目標價至3,090元。

里昂證券雖然同樣維持「強力看好」評級、與3,700元的目標價，居法人圈第四高，但在法說會後首度認為，作為AI基礎建設的核心支柱，台積電的估值「不合理的便宜」，暗示未來目標價有進一步上調可能。

截至昨日晚間10時，共計有八家外資火速趕出報告，除法巴證券上調台積電目標價外，高盛、摩根士丹利、摩根大通、里昂、花旗、美銀、瑞穗等，因已在法說會前搶先上調目標價，因此法說會後均無調整。

目前台積電目標價，以麥格理4,410元最高，其次是花旗證券4,000元，再來是滙豐證券3,800元。接下來依序為野村3,615元、高盛3,300元、美銀3,260元、法巴3,090元、摩根士丹利證券3,088元，以及廣發證券2,960元。

法巴證券指出，台積電第3季財報表現穩健，第4季及全年展望則優於預期。展望未來，隨AI晶片需求強勁、CPU 成為新興驅動力，加上2奈米與14奈米需求前景看好，上調2026年至2028年EPS預估3%至10%。