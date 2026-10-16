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HIGH NA EUV設備 台積電2030年導入
台積電（2330）董事長魏哲家昨（15）日表示，目前規劃2030年開始使用更先進的高數值孔徑極紫外光微影（High-NA EUV）設備。儘管導入時間可能晚於部分競爭對手，他不認為台積電會因此處於劣勢，強調仍有信心為客戶提供最先進製程技術。
法人指出，隨著更先進的顯影機台陸續獲得國際半導體大廠導入生產線，艾司摩爾（ASML）將是最大受益者，家登、帆宣等台灣艾司摩爾供應鏈也沾光。
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