台積今年資本支出不變

台積電（2330）昨（15）日重申，2026年全年資本支出預估介於600億美元至640億美元之間不變，預期2026年至2028年資本支出將比過去三年顯著更高，董事長魏哲家指出，正全力以赴提升產能，以滿足客戶需求，並增加資本支出，以支持客戶未來發展。

台積電正以前所未有的速度擴張。最新財報顯示，今年前三季累計資本支出406.4億美元。

台積電強調，即便未來數年投入高資本支出以支持未來成長，公司仍致力於為股東帶來獲利增長，在年度和季度的基礎上，實現可持續且穩定增長的現金股利。

台積電季配息穩步拉升，今年首季季配息已拉升至7元。

法人推測，台積電自由現金流仍穩健，預估隨營收、獲利提升，2026年全年現金股利可望如預期自28元起跳。

法人關注台積電投資規畫，魏哲家表示，台積電盡可能把所有可能性都考慮進去，包括雲端服務供應商的資本支出、資料中心建置、財務狀況、電力供應以及其他供應要素等。

台積電會根據評估的需求做出判斷，目前仍認為需求大於供應，台積正努力縮小這一差距。