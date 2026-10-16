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台積電：台南增建一座3奈米廠
台積電（2330）評估新設美國德州廠之際，持續加碼台灣，董事長魏哲家昨（15）日宣布，因應客戶強勁需求，決定在台南再增建一座3奈米晶圓廠，預計2028年上半年量產。在原先台灣、美國、日本各新增一座3奈米廠的計畫之外，這輪3奈米新廠布局進一步形成「3加1」。
魏哲家表示，過去一個製程節點達到目標產能後，台積電通常不再增加額外產能。不過，經評估3奈米未來多年需求仍相當強勁，因此持續推進全球新廠建置，並決定追加一座台南新廠，擴大對客戶的產能支援。
這次追加投資，反映台積電對3奈米需求延續性的判斷。
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