台積魏哲家：A14客戶參與比2奈米更活躍 將成為比現有N2技術更大的製程節點

台積電（2330）董事長魏哲家昨（15）日表示，目前觀察到A14客戶參與較2奈米更活躍，重申A14將成為比現有N2技術更大的製程節點。至於晶背供電技術，他強調，是否採用須依客戶產品需求決定，部分AI加速器可能使用，手機等產品則有不同考量。

台積電表示，2奈米大量生產後，良率良好，目前正於新竹及高雄分階段擴大量產。在智慧手機、高速運算及AI應用需求支持下，預期2027年2奈米家族全年產能，將較2026年增加逾一倍，並持續透過提升生產效率，增加晶圓產出。

下一世代A14也已開始準備產能，預計2027年風險試產、2028年量產。法人關注，A14成長預期是否納入特定整合元件製造商（IDM）增加委外訂單，魏哲家表示，台積電公平對待IDM與純晶片設計客戶，也會考量客戶內部產能，依自身判斷規畫產能支援。

台積電A14技術升級，同時著重運算速度與能源效率。台積電先前於2025年北美技術論壇揭露，相較N2，A14在相同功耗下，速度最高可提升15%；或在相同速度下，功耗最高降低30%，邏輯密度則增加超過20%，讓客戶能依產品需求，在效能與耗電之間取得平衡。

晶背供電則是另一項關注焦點。法人詢問，電力供應日益吃緊，是否將促使客戶加速採用超級電軌（Super Power Rail）技術。魏哲家表示，電力供應確實是台積電評估需求時的考量因素之一，但產品是否採用背面供電架構，仍須回到產品本身的需求。

他以部分AI加速器與iPhone等手機產品為例，說明不同應用對供電架構的選擇不同。部分加速器可能採用晶背供電，iPhone等手機產品則未採用，並非所有產品都需要相同的供電方案。