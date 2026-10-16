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半導體巨頭結盟 防堵紅鏈
長鑫存儲挾新一代DRAM技術搶市，傳國際半導體大廠聯手迎戰。《韓國商報》報導，半導體設備龍頭應用材料近日在美國揭幕的EPIC研發中心，集結三星、SK海力士、台積電及美光等重量級業者，透過材料、設備與製程共同研發，加快先進技術量產腳步，被視為因應長鑫崛起、鞏固技術領先地位的重要布局。
長鑫技術進展引發的競爭疑慮持續蔓延，再加上美國通膨與AI投資前景擔憂再添賣壓，使得韓、台記憶體股昨（15）日倒成一片；三星收跌約9.5%、SK海力士重挫約11.1%，韓股大跌7.57%，盤中再次觸發熔斷；台股下跌1,655.96點，南亞科（2408）跌逾8%、收439.5元，華邦電跌6.06%、收155元。
據悉，EPIC中心規劃資本投資約50億美元，應材稱之為「全球最大的半導體製程技術與製造設備聯合研發設施」，創始夥伴除三星、SK海力士、台積電及美光，也包括英特爾。
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