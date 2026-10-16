半導體巨頭結盟 防堵紅鏈

台積電董事長魏哲家昨（15）日於法說會表示，已派團隊赴德州評估設廠，並與全球首富馬斯克投資的Terafab洽談產能合作，但前提是晶圓廠必須由台積電營運。他強調，台積電無意把生意拱手讓人，要掌握每一個可能的商機。

2026-10-16 02:58