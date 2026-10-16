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群聯CEO潘健成談「長鑫震撼」…市場鬼故事

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
群聯執行長潘健成。聯合報系資料照
群聯執行長潘健成。聯合報系資料照

大陸DRAM龍頭長鑫存儲日前稱領先全球同業，完成記憶體新的單元架構「4F²」設計，導致近期全球記憶體股大跳水，韓股甚至多次熔斷。對此，快閃記憶體存儲解決方案大廠群聯（8299）執行長潘健成昨（15）日直言：「這是市場鬼故事」，當前記憶體供給嚴重不足，明年「什麼都缺，就是不缺訂單」。

潘健成昨日出席一場高峰會後受訪，釋出以上觀點。他強調，記憶體大缺貨，群聯客戶需求太強，必須挑單生產，比起訂單能見度，更擔心缺料導致無法如期交貨。

潘健成談話重點
潘健成談話重點

談到長鑫4F²技術引發市場恐慌，潘健成指出，新技術才剛發表，距離實際落地仍有一段路，從技術驗證、良率提升到正式量產，都需要時間，「懷孕也要等九個月」，短期對產業供需影響有限，市場卻急著反映競爭壓力，根本是「沒事找故事」。

市場關注，新架構若能提高晶片密度，長期確實可能改變記憶體成本結構與競爭態勢，但能否轉化為實際供給，須觀察量產良率、產能規模及客戶導入速度。即使技術取得突破，也不代表大量新增供給能立即進入市場。

潘健成指出，當前記憶體供給嚴重不足，短期內無法改變，明年產業將是「什麼都缺，就是不缺訂單」。

市場認為記憶體產業「已沒有驚喜」，潘健成並不認同。他提到，記憶體原廠毛利率仍處高檔且持續攀升，雲端需求強勁，未來隨AI應用逐步從雲端延伸至地端設備，還可能迎來另一波爆炸性成長，進一步推升記憶體需求，「大家wait and see（等著看）」。

群聯 鬼故事 市場

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