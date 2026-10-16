超級印鈔機再進化！台積電上季獲利猛 每天賺83億

台積電（2330）昨（15）日公布第3季稅後純益7,630.64億元，創新高，季增8%，年增近七成，相當於每天賺近83億元，每股純益29.43元；毛利率66.4%，營益率58.7%，美元營收與營益率雙雙超越財測高標。

台積電前三季合併營收3兆8,987.27億元，年增41.1%；稅後純益2兆421.06億元，年增68.5%，每股純益78.75元，賺近八個股本，營收、獲利與每股純益皆創同期新高，並超越去年全年。

台積電近六季毛利率與EPS

台積電上季財報寫下營收、稅後純益、每股純益「三個新高」紀錄，營收逼近1.5兆元，單季獲利首度突破7,600億元。毛利率雖受2奈米初期放量稀釋而較前一季下滑，仍維持在財測區間內。

以第3季共92天估算，台積電平均每天賺進約82.9億元、每小時獲利3.46億元，高於第2季每天賺77.6億元。在AI與高效能運算（HPC）需求強力推進下，獲利能力再度刷新紀錄，「超級印鈔機再進化」。

台積電董事長魏哲家表示，AI市場持續強勁，應用由聊天機器人走向AI助理，代理式AI與開源模型普及，有助提升效率、降低使用門檻，帶動AI加速器、CPU及網通晶片需求，進一步推升先進製程需求。他說，台積電憑藉技術領先、製造能力、全球產能布局及客戶信任，有能力掌握多年結構性成長機會，「所有AI業者都與台積電合作」。

台積電第3季毛利率66.4%，季減1.3個百分點，年增6.9個百分點；營益率58.7%，季減1.6個百分點，年增8.1個百分點；稅後純益7,630.64億元，季增8%，年增68.7%，每股純益29.43元。