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台積前進德州 魏哲家證實已派團隊評估設廠

經濟日報／ 記者尹慧中朱子呈／台北報導
台積電董事長魏哲家昨日於法說會表示，已派團隊赴德州評估設廠。（路透）
台積電董事長魏哲家昨日於法說會表示，已派團隊赴德州評估設廠。（路透）

台積電（2330）董事長魏哲家昨（15）日於法說會表示，已派團隊赴德州評估設廠，並與全球首富馬斯克投資的Terafab洽談產能合作，但前提是晶圓廠必須由台積電營運。他強調，台積電無意把生意拱手讓人，要掌握每一個可能的商機。

台積電同步推進全球建廠。魏哲家透露，台積電「正以前所未有的速度擴張」，未來數年將在台灣興建13座先進製程與先進封裝廠，海外另有五至六座，並提高投資，支持客戶未來成長。

台積電最新擴廠計畫
台積電最新擴廠計畫

本報9月底獨家報導，台積電擬前往德州設廠，將美國布局從亞利桑那州延伸至德州，相關議題成為台積電昨天法說會法人關注焦點之一，魏哲家證實相關報導。台積電管理層補充，公司正盡一切可能加速各地擴產，美國同樣在內。

魏哲家透露，台積電近期已將美國擴產評估範圍擴大至亞利桑那州以外，希望尋找新的產能機會，德州就是選項之一，團隊已赴當地進行評估。

對於擴大美國布局的原因，魏哲家指出，台積電多數大型客戶位於美國，並要求公司增加當地產能，美國政府也提供協助，因此在美擴產有其必要性。

除了既有廠區加速建置，也持續尋找其他可行地點。

談到與Terafab合作，魏哲家表示，台積電正與一名規畫自建晶圓廠的客戶討論，評估是否能運用其產能。目前仍在洽談，「各種合作形式都有可能」，若有具體結論會再對外說明；不過，他明確劃出原則：「這座晶圓廠必須由台積電營運（Has to be run by TSMC）。」

既有亞利桑那廠區則持續推進。魏哲家表示，亞利桑那州第二座晶圓廠已完成建設，目前正進行設備搬入與安裝，預計2027年第3季量產3奈米，略早於先前規畫。

台積電積極擴廠之餘，也透過設備轉換及提高生產效率，以增加供應量，包括將台灣5奈米設備轉作支援3奈米，並在7奈米、5奈米與3奈米之間彈性調度產能，盡可能增加晶圓產出、縮小供需落差。

魏哲家表示，先進製程與客戶設計導入時間長，台積電已掌握客戶多年產品路線圖及生產計畫，並以嚴謹的投資報酬評估規畫產能。

為確認需求能否落實，台積電除與客戶及客戶的客戶共同規畫產能，也派團隊赴美查看資料中心建置進度及供電情況。魏哲家表示，目前回饋良好，雲端服務供應商準備充分；公司將各項因素納入評估後，仍認為需求高於供給，正全力增加產能支援。

魏哲家 台積 德州

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