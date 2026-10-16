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經理人看AI轉趨保守 做多全球半導體比例下降

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
AI 示意圖。 路透
AI 示意圖。 路透

美銀美林10月經理人調查顯示，全球經理人對景氣與股市仍維持偏多立場，但現金水位低、科技股擁擠交易，以及AI資本支出可能降溫等訊號，顯示市場正由全面樂觀轉向更重視評價、財務紀律與投資回報的階段。

調查於本月2-8日進行，對象為161名經理人，共管理4,530億美元資產。在總體經濟前景方面，預期會軟著陸的經理人比例從38%上升至40%，但預期硬著陸的比例也由2%的歷史低點回升至6%，且對景氣與物價的判斷呈現高度分歧，反映經理人對未來成長前景轉趨謹慎。

美銀美林經理人10月調查
美銀美林經理人10月調查

當問及聯準會（Fed）政策動向時，預期Fed不會在11月美國期中選舉前升息的經理人比例由52%上升至76%，認為會升息的比例由41%下降至21%。

若以資產配置轉換門檻觀察，37%的經理人表示，美國10年期公債殖利率升至6%時，將考慮由股票轉向債券；19%認為現階段的殖利率水準已達足以轉向債券的水準；另有14%以6.5%為轉換門檻。

在擁擠交易方面，「做多全球半導體」持續高居第一，但認同比例已從9月的53%下降至45%；「做空公債」仍是第二，比例由18%上升至27%；「做多科技七雄」仍為第三名，比例由7%上升至16%。

儘管57%的受訪者仍不預期大型AI業者在未來六個月削減資本支出，但預期將削減支出的比例已由9月的14%大幅升至30%；另有45%的經理人認為2027年可能形成AI泡沫，略高於認為不會形成泡沫的42%。

在資產配置方面，經理人對於股票的配置由9月的49%下降至44%，為連續16個月維持股票加碼部位，債券配置則由淨48%減碼回升至淨37%減碼。經理人對科技類股的配置由淨30%加碼升至淨37%，為2020年8月以來最高，顯示AI與半導體仍是全球資金配置的核心主軸。

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