大眾控馬國新山廠 開幕

大眾控（3701）衝刺光通訊商機，旗下PRO3C（Malaysia）Sdn. Bhd.位於馬來西亞柔佛州新山i-Park Senai Airport City的製造基地昨（15）日舉行開幕典禮。目前該廠設有八條SMT產線，預計到2027年增至18條。

大眾控表示，該基地強化公司東南亞製造布局，支援全球AI、高效能運算、資料中心、半導體及其他先進科技領域持續成長的需求。

大眾控指出，PRO3C新山製造基地於2025年11月通過客戶驗證、2025年底投入生產，2026年第1季進入量產，昨日開幕典禮，為2026年下半年起全面擴大規模出貨的里程碑，目前該廠區設有八條SMT產線，並依客戶訂單與市場需求持續提升產能與產量。

PRO3C持續發展800G、1.6T及3.2T Flip Chip光收發模組、共同封裝光學（CPO）、線性驅動光學及矽光子等相關製造能力，支援AI基礎設施及高速資料傳輸市場持續成長的需求。