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智邦集團赴歐 網通上秀
智邦集團（2345）前進歐洲全球網路與電信產業大會（Network X 2026），子公司鈺登科技秀出完整的網路設備與雲端管理能力，更進一步結合開放式網路架構、邊緣AI運算與Wi-Fi HaLow長距離物聯網技術。
鈺登產品布局從網路連接走向智慧應用，升級全棧式智慧網路解決方案，該公司觀察，隨著AI與物聯網技術加速發展，企業網路的角色正從提供穩定連接，逐步擴展為支援各種智慧應用的重要基礎建設。鈺登指出，全棧式解決方案可應用於零售通路、多戶型住宅、旅館與學生宿舍等多元場域。目前鈺登已大量布建於北美、歐洲等地市場。
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