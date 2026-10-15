聽新聞
0:00 / 0:00
廣錠搶AIDC儲能大餅
廣錠（6441）持續轉型策略，近年積極搶攻儲能系統案場，隨AI伺服器持續升溫，廣錠布局AI算力資料中心（AIDC）商機，採取EPC統包專案方式，協助有意在中南部建置AI伺服器的客戶，預期最快明年陸續貢獻業績。
廣錠說明，該公司具備完善的儲能相關技術，加上近年持續在國內累積建置案場經驗，規劃以EPC統包方式，不僅可以協助潛在AIDC客戶找地、找電、找供應商，也可由廣錠提供儲能相關產品。
為積極拓展市場，廣錠旗下廣錠能源今年也參展2026台灣國際智慧能源周展出。
廣錠先前宣布拿下東盟開發投資興建的「第一期智慧儲能系統建置工程」EPC統包專案，並整合華城、太創能源、晟曦科技、新捷能資訊等多家廠商組成聯合團隊，預計在2027年第1季交付商轉。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。