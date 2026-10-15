廣錠搶AIDC儲能大餅

廣錠（6441）持續轉型策略，近年積極搶攻儲能系統案場，隨AI伺服器持續升溫，廣錠布局AI算力資料中心（AIDC）商機，採取EPC統包專案方式，協助有意在中南部建置AI伺服器的客戶，預期最快明年陸續貢獻業績。

廣錠說明，該公司具備完善的儲能相關技術，加上近年持續在國內累積建置案場經驗，規劃以EPC統包方式，不僅可以協助潛在AIDC客戶找地、找電、找供應商，也可由廣錠提供儲能相關產品。

為積極拓展市場，廣錠旗下廣錠能源今年也參展2026台灣國際智慧能源周展出。

廣錠先前宣布拿下東盟開發投資興建的「第一期智慧儲能系統建置工程」EPC統包專案，並整合華城、太創能源、晟曦科技、新捷能資訊等多家廠商組成聯合團隊，預計在2027年第1季交付商轉。