聽新聞
0:00 / 0:00

廣錠搶AIDC儲能大餅

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

廣錠（6441）持續轉型策略，近年積極搶攻儲能系統案場，隨AI伺服器持續升溫，廣錠布局AI算力資料中心（AIDC）商機，採取EPC統包專案方式，協助有意在中南部建置AI伺服器的客戶，預期最快明年陸續貢獻業績。

廣錠說明，該公司具備完善的儲能相關技術，加上近年持續在國內累積建置案場經驗，規劃以EPC統包方式，不僅可以協助潛在AIDC客戶找地、找電、找供應商，也可由廣錠提供儲能相關產品。

為積極拓展市場，廣錠旗下廣錠能源今年也參展2026台灣國際智慧能源周展出。

廣錠先前宣布拿下東盟開發投資興建的「第一期智慧儲能系統建置工程」EPC統包專案，並整合華城、太創能源、晟曦科技、新捷能資訊等多家廠商組成聯合團隊，預計在2027年第1季交付商轉。

伺服器 算力

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

廣錠搶攻AIDC需求 看好最快明年有好消息

台塑新智能攻AIDC應用

熙特爾打通AIDC電力新動脈 攜手漢吉進軍10MW級模組化發電機組

太創能源在手訂單22億元 明年營收拚突破7億元

相關新聞

禾伸堂輝達 Vera Rubin 訂單塞爆 不僅漲價、備料量還大翻倍

被動元件廠禾伸堂（3026）打入輝達最新Vera Rubin供應鏈之後，近期訂單高階積層陶瓷電容（MLCC）訂單暴增，以倍數以上增加，不僅產能滿載，本季更全面啟動漲價。因應客戶需求強勁，禾伸堂大手筆向上游供應商備料，規模翻倍計，以利後續出貨，透露訂單滿手盛況。

禾伸堂獲輝達大追單 本季全面啟動漲價

被動元件廠禾伸堂（3026）打入輝達最新Vera Rubin供應鏈之後，近期訂單高階積層陶瓷電容（MLCC）訂單暴增，以倍數以上增加，不僅產能滿載，本季更全面啟動漲價。

廣錠搶AIDC儲能大餅

廣錠（6441）持續轉型策略，近年積極搶攻儲能系統案場，隨AI伺服器持續升溫，廣錠布局AI算力資料中心（AIDC）商機，採取EPC統包專案方式，協助有意在中南部建置AI伺服器的客戶，預期最快明年陸續貢獻業績。

智邦集團赴歐 網通上秀

智邦集團（2345）前進歐洲全球網路與電信產業大會（Network X 2026），子公司鈺登科技秀出完整的網路設備與雲端管理能力，更進一步結合開放式網路架構、邊緣AI運算與Wi-Fi HaLow長距離物聯網技術。

大眾控馬國新山廠 開幕

大眾控（3701）衝刺光通訊商機，旗下PRO3C（Malaysia）Sdn. Bhd.位於馬來西亞柔佛州新山i-Park Senai Airport City的製造基地昨（15）日舉行開幕典禮。目前該廠設有八條SMT產線，預計到2027年增至18條。

劉文雄：AI 重塑電力產業 跨域合作打開能源新商機

台灣電力與能源工程協會理事長劉文雄15日於「AI時代能源新格局—產業永續供電的挑戰與機會」論壇上指出，科技業掌握算力與用電需求，電力業者則具備電源、電網及設備經驗，雙方合作有助於加快能源建設，也能讓供電更貼近實際需求。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。