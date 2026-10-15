LINE貼圖攜手RE-THINK重新思考、怪奇事物所 推2026 LINE公益貼圖

LINE貼圖15日宣布與「RE-THINK社團法人重新思考環境教育協會」以及擅長挖掘生活中「荒謬卻真實」現象的貼圖創作者「怪奇事物所」攜手，推出2026 LINE公益貼圖「怪奇事物所 X RE-THINK：所長的重新思考」。今年首度以更生動的動態貼圖形式，搭配「這還好吧！？」、「莫忘世上垃圾多」等實用且有梗的情境，將環境議題融入日常對話，邀請大家一起「動」起來。

LINE台灣表示，此次共推出24張動態貼圖，每組售價72元，銷售所得扣除平台費用後，將全數捐贈予協會，支持全台淨灘與環境行動專案，邀請全民從傳送一張貼圖開始，以輕鬆無負擔的方式參與環保。

LINE台灣在全台擁有2,200萬用戶、每日傳送近6,000萬張貼圖，LINE貼圖不僅是日常情感交流的工具，更是推動社會善意循環的關鍵力量。自2019年起，LINE貼圖持續發揮平台號召力，串聯多元非營利組織與在地創作者推動公益貼圖計畫。從弱勢兒少扶助、全民防疫宣導、言語暴力終止、情感教育推廣、捐款行為認知、身心陪伴推動，到今年的環境永續思考，歷經多年深耕，LINE貼圖讓做公益變得低門檻、無負擔，每一次貼圖的傳送，都是一次價值的擴散。

今年，LINE貼圖進一步將這份影響力延伸至環境教育議題，發揮最擅長的「日常溝通」影響力，作為促成非營利組織倡議與創作者靈感的跨界橋樑，讓嚴肅的公益與環保議題不再高不可攀，而是在每天的聊天對話與生活選擇中，多一次被想起來的機會。

根據環境部的統計，截至2026年9月，全台仍有約40.5萬公噸裸露堆置垃圾待處理。面對龐大的垃圾處理量，一般民眾也能從日常生活中參與環保行動，例如從源頭減少垃圾產生、落實資源分類與回收。從減少一次性用品，到重新思考日常消費與使用習慣，每一個看似微小的選擇，都可能成為減少環境負擔的一步。

為了拉近「環保意識」與「實際行動」之間的距離，LINE 貼圖促成RE-THINK的專業議題倡議與怪奇事物所的幽默創作跨界結合。LINE台灣貼圖暨創作者事業部副總經理呂苔君表示，LINE貼圖一直希望透過有趣的溝通方式，讓值得被重視的事情更容易走進日常。從傳遞情緒、表達關心，到今年一起聊環保，持續探索貼圖能為日常溝通帶來更多正面的可能。期盼透過這組貼圖，讓民眾用最輕鬆的方式聊起環保，讓每一次的貼圖傳送，都成為日常中低門檻、有影響力的環保實踐。

RE-THINK共同創辦人暨執行長黃之揚則表示，RE-THINK 一直致力於用創新、好看且有趣的設計語言翻轉環保教育。與LINE貼圖及怪奇事物所合作，讓「重新思考」不只發生在特定的環保活動或教育場合，也能從聊天室裡的一張貼圖、一句對話開始，逐漸成為大家生活中的日常選擇。