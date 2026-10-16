聽新聞
0:00 / 0:00

盛群攻伺服器散熱 報捷

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

微控制器廠盛群（6202）布局伺服器散熱系統單晶片（SoC）有成，已切入AI伺服器氣冷風扇市場。盛群透露，上個月已經接獲相關訂單，預計明年首季開始帶來相關營收貢獻。

盛群昨（15）日舉辦新產品發表會，以「晶創永續‧智馭未來」為主軸，聚焦「智慧守護」、「綠動智控」、「邊緣智算」及「全域通用」等四大核心主題，向國內外客戶介紹最新產品開發成果。相關技術與應用場景聚焦於智慧健康照護、智慧安防、無線通訊、高整合BLDC馬達控制、極致效率電源管理／儲能與逆變、邊緣AI技術與TinyML應用，以及32位元應用生態等。

盛群表示，旗下12Ｖ伺服器散熱系統單晶片耕耘兩年多，已經接獲訂單，今年少量出貨，客戶也釋出明年上半的訂單展望，預計明年首季逐漸帶來營收貢獻。盛群指出，上述12Ｖ伺服器散熱系統單晶片屬於AI應用產品，毛利率相對較佳，主要與兩家散熱台廠合作。

盛群 伺服器 無線通訊

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

廣錠搶攻AIDC需求 看好最快明年有好消息

輝達概念股台郡 AI 伺服器產品布局將顯現 資金關注

期貨商論壇／台達電期 動能強

勤凱強攻伺服器材料 搭上新一代AI硬體升級列車

相關新聞

台積前進德州 魏哲家證實已派團隊評估設廠

台積電董事長魏哲家昨（15）日於法說會表示，已派團隊赴德州評估設廠，並與全球首富馬斯克投資的Terafab洽談產能合作，但前提是晶圓廠必須由台積電營運。他強調，台積電無意把生意拱手讓人，要掌握每一個可能的商機。

台積電：台南增建一座3奈米廠

台積電評估新設美國德州廠之際，持續加碼台灣，董事長魏哲家昨（15）日宣布，因應客戶強勁需求，決定在台南再增建一座3奈米晶圓廠，預計2028年上半年量產。在原先台灣、美國、日本各新增一座3奈米廠的計畫之外，這輪3奈米新廠布局進一步形成「3加1」。

超級印鈔機再進化！台積電上季獲利猛 每天賺83億

台積電昨（15）日公布第3季稅後純益7,630.64億元，創新高，季增8%，年增近七成，相當於每天賺近83億元，每股純益29.43元；毛利率66.4%，營益率58.7%，美元營收與營益率雙雙超越財測高標。

台積今年資本支出不變

台積電昨（15）日重申，2026年全年資本支出預估介於600億美元至640億美元之間不變，預期2026年至2028年資本支出將比過去三年顯著更高，董事長魏哲家指出，正全力以赴提升產能，以滿足客戶需求，並增加資本支出，以支持客戶未來發展。

台積魏哲家：A14客戶參與比2奈米更活躍 將成為比現有N2技術更大的製程節點

台積電董事長魏哲家昨（15）日表示，目前觀察到A14客戶參與較2奈米更活躍，重申A14將成為比現有N2技術更大的製程節點。至於晶背供電技術，他強調，是否採用須依客戶產品需求決定，部分AI加速器可能使用，手機等產品則有不同考量。

HIGH NA EUV設備 台積電2030年導入

台積電董事長魏哲家昨（15）日表示，目前規劃2030年開始使用更先進的高數值孔徑極紫外光微影（High-NA EUV）設備。儘管導入時間可能晚於部分競爭對手，他不認為台積電會因此處於劣勢，強調仍有信心為客戶提供最先進製程技術。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。