盛群攻伺服器散熱 報捷

微控制器廠盛群（6202）布局伺服器散熱系統單晶片（SoC）有成，已切入AI伺服器氣冷風扇市場。盛群透露，上個月已經接獲相關訂單，預計明年首季開始帶來相關營收貢獻。

盛群昨（15）日舉辦新產品發表會，以「晶創永續‧智馭未來」為主軸，聚焦「智慧守護」、「綠動智控」、「邊緣智算」及「全域通用」等四大核心主題，向國內外客戶介紹最新產品開發成果。相關技術與應用場景聚焦於智慧健康照護、智慧安防、無線通訊、高整合BLDC馬達控制、極致效率電源管理／儲能與逆變、邊緣AI技術與TinyML應用，以及32位元應用生態等。

盛群表示，旗下12Ｖ伺服器散熱系統單晶片耕耘兩年多，已經接獲訂單，今年少量出貨，客戶也釋出明年上半的訂單展望，預計明年首季逐漸帶來營收貢獻。盛群指出，上述12Ｖ伺服器散熱系統單晶片屬於AI應用產品，毛利率相對較佳，主要與兩家散熱台廠合作。