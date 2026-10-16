台達電：缺電恐成AI大挑戰

AI投資持續擴張，台達電（2308）董事長鄭平昨（15）日表示，全球電力需求持續成長，但電力基礎設施建置受法規、設備使用年限及投資報酬率等限制，電力供應跟不上AI基建擴張速度，恐成為AI發展重要挑戰。

鄭平昨天出席一場峰會，釋出上述看法。他表示，2026年，美國四大雲端服務供應商（CSP）資本支出規模估計較2022年增長4.7倍，同期間，美國電力公司資本支出卻只增加1.77倍。

「我們會面臨到愈來愈缺電，可是電氣化的目標又必須前進。」鄭平表示，透過電氣化，才能擴大使用綠電，但電力系統受到法規、設備使用年限與投資報酬率等因素影響，投資與建設的速度，難跟上雲端業者。面對電力供需落差，整合發電、儲能與電力調度的獨立微電網，成為能源自主解方。

鄭平表示，台達電以往大多致力於AI資料中心的「白區」，也就是資料中心內部的供電與散熱方案。其實公司已投入逾十年逐步布局微電網，建立重要零組件與產品，今年進一步投入整體架構與應用。

他強調，微電網的重要環節之一是發電，無論使用再生能源，或是化石能源，都必須重視效率；從輸電、配電到儲電、用電，整體解決方案的效能提升，同樣重要，其中，台達電布局的兩大產品即是固態氧化物燃料電池（SOFC）與固態變壓器（SST）。