鴻海再度增資美國Q-Edge約新台幣173.6億元 擴大美國布局

鴻海（2317）15日晚間公告，代子公司Foxconn Assembly Holding Corporation公告取得Q-Edge Corporation股份，斥資金額為5.37億美元（約新台幣173.6億元），這是繼8月增資1.88億美元（約新台幣60億元）後，再度投入大額資金，外界推測，此舉是擴大人工智慧（AI）伺服器產能，深化美國製造布局。

鴻海指出，此次透過子公司取得Q-Edge普通股5,370萬股，每股價格10美元，交易總金額5.37億美元，資金來源為自有資金，取得目的為長期投資。此次交易完成後，累計持有Q-Edge股份5,752萬股，累計投資金額5.752億美元，持股比例維持100%。

鴻海在8月21日才公告斥資1.88億美元增資Q-Edge，此次增資金額達前次約2.86倍，顯示鴻海集團持續擴大美國製造產能。

根據公開資料，Q-Edge為鴻海在美國百分之百持股的重要子公司，主要負責推動美國在地化製造與營運，據點包括印第安納州及德州休士頓等地，業務涵蓋電腦硬體裝配、在地供應鏈與製造布局，近年並投入擴充高效能運算（HPC）、AI伺服器等相關產能。

鴻海輪值CEO蔣集恆之前表示，由於客戶明年對AI產能需求仍非常強勁，預期鴻海的資本支出將持續增加，包括台灣、美國、墨西哥及越南等地皆有擴產規劃；其中，因應美國在地化需求，將持續擴大德州、威州、俄州及加州等地的研發與製造量能。

在資本支出方面，鴻海財務長黃德才之前說，過去幾年隨著AI業務成長，全球製造布局擴大，以及自動化需求提升，鴻海集團持續增加資本支出，2024年資本支出約1,363億元，2025年增加至1,738億元，這些前期投資已逐步反映至營收規模與獲利能力。

黃德才指出，今年上半年資本支出約809億元，預估2026年全年資本支出將年增超過三成，以因應AI伺服器機櫃及區域製造等需求，提前擴充伺服器機櫃、液冷及測試等關鍵產能，並強化全球製造與自動化布局。

針對營運資金需求與籌資，黃德才說，集團目前沒有任何直接股權籌資的規劃，將應未來營運及擴產所需資金，維持穩健的資本結構。目前有足夠現金創造能力來支應成長。