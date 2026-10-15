快訊

台指期夜盤47K攻防戰開打！上半場由黑翻紅 法人這麼說

直播／蔣萬安、黃國昌今晚8時合體直播 藍白合緊密召喚鋼鐵小草

聽新聞
0:00 / 0:00

鴻海再度增資美國Q-Edge約新台幣173.6億元 擴大美國布局

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻海15日晚間公告，代子公司Foxconn Assembly Holding Corporation公告取得Q-Edge Corporation股份，斥資金額為5.37億美元（約新台幣173.6億元）。路透社
鴻海15日晚間公告，代子公司Foxconn Assembly Holding Corporation公告取得Q-Edge Corporation股份，斥資金額為5.37億美元（約新台幣173.6億元）。路透社

鴻海（2317）15日晚間公告，代子公司Foxconn Assembly Holding Corporation公告取得Q-Edge Corporation股份，斥資金額為5.37億美元（約新台幣173.6億元），這是繼8月增資1.88億美元（約新台幣60億元）後，再度投入大額資金，外界推測，此舉是擴大人工智慧（AI）伺服器產能，深化美國製造布局。

鴻海指出，此次透過子公司取得Q-Edge普通股5,370萬股，每股價格10美元，交易總金額5.37億美元，資金來源為自有資金，取得目的為長期投資。此次交易完成後，累計持有Q-Edge股份5,752萬股，累計投資金額5.752億美元，持股比例維持100%。

鴻海在8月21日才公告斥資1.88億美元增資Q-Edge，此次增資金額達前次約2.86倍，顯示鴻海集團持續擴大美國製造產能。

根據公開資料，Q-Edge為鴻海在美國百分之百持股的重要子公司，主要負責推動美國在地化製造與營運，據點包括印第安納州及德州休士頓等地，業務涵蓋電腦硬體裝配、在地供應鏈與製造布局，近年並投入擴充高效能運算（HPC）、AI伺服器等相關產能。

鴻海輪值CEO蔣集恆之前表示，由於客戶明年對AI產能需求仍非常強勁，預期鴻海的資本支出將持續增加，包括台灣、美國、墨西哥及越南等地皆有擴產規劃；其中，因應美國在地化需求，將持續擴大德州、威州、俄州及加州等地的研發與製造量能。

在資本支出方面，鴻海財務長黃德才之前說，過去幾年隨著AI業務成長，全球製造布局擴大，以及自動化需求提升，鴻海集團持續增加資本支出，2024年資本支出約1,363億元，2025年增加至1,738億元，這些前期投資已逐步反映至營收規模與獲利能力。

黃德才指出，今年上半年資本支出約809億元，預估2026年全年資本支出將年增超過三成，以因應AI伺服器機櫃及區域製造等需求，提前擴充伺服器機櫃、液冷及測試等關鍵產能，並強化全球製造與自動化布局。

針對營運資金需求與籌資，黃德才說，集團目前沒有任何直接股權籌資的規劃，將應未來營運及擴產所需資金，維持穩健的資本結構。目前有足夠現金創造能力來支應成長。

鴻海 美國

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

鴻海、和碩 權證認購亮眼

台積電重申今年資本支出600-640億美元不變 續估三年投資高於過去

封測廠資本支出創高 法人看好這幾檔營運展望

積極運用資金布局 高興昌近一年花3億元買145張台積電

相關新聞

鴻海再度增資美國Q-Edge約新台幣173.6億元 擴大美國布局

鴻海（2317）15日晚間公告，代子公司Foxconn Assembly Holding Corporation公告取得Q-Edge Corporation股份，斥資金額為5.37億美元（約新台幣173.6億元），這是繼8月增資1.88億美元（約新台幣60億元）後，再度投入大額資金，外界推測，此舉是擴大人工智慧（AI）伺服器產能，深化美國製造布局。

中華電培育逾80家新創 再設2家AI子公司

中華電信行政長暨執行副總經理陳元凱今天表示，已透過企業創投（CVC）策略投資，累計培育逾80家新創，布局半導體、資安及A...

台灣AI紅利待擴散 學者籲拓展半導體上下游布局

AI熱潮帶動半導體需求，WTO首席經濟學家史泰格表示，目前尚未看到AI熱潮放緩的跡象。港大經管學院副院長鄧希煒則指出，台...

TASA《守望之眼》特映會 福八第二顆衛星明年首季升空

福衛八號第一顆「齊柏林衛星」（FS-8A）於2025年順利升空入軌，今年初正式展開取像任務，國家太空中心（TASA）15日於光點華山電影館舉辦福衛八號紀錄片《守望之眼》特映會，透過大銀幕呈現工程師們在衛星製造、測試到成功執行任務的歷程，從福五失敗中奮起，證明失敗是開創的必經過程，體現一群工程師守護台灣、克服困難的意志。

展碁卡位AI治理商機 取得AvePoint台灣及亞太代理權

企業大量導入AI使用，確保AI技術安全性、透明度與合規性的AI治理成為熱門焦點，宏碁集團旗下IT通路子公司展碁今天宣布取...

台達電鄭平：電力基建跟不上 供電缺口成AI發展關鍵挑戰

台達電董事長鄭平今天表示，AI運算用電量大、且各種應用成長快速，美國4大CSP（雲端服務供應商）估今年資本支出金額為20...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。