聽新聞
0:00 / 0:00

AI Agent火熱帶旺台鏈…英業達、緯創、鴻海有望受惠

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
HPE慧與科技台灣暨香港董事長王嘉昇。記者吳凱中／攝影
HPE慧與科技台灣暨香港董事長王嘉昇。記者吳凱中／攝影

慧與科技（HPE）台灣暨香港董事長王嘉昇昨（15）日指出，隨著AI Agent正成為企業應用部署重心，台灣包括金融業、政府部門、製造業以及電信業都有投入投入Agent應用，整體來看，HPE看好台灣市場Agent需求持續提升。業界看好，相關供應鏈英業達（2356）、緯創鴻海有望受惠。

HPE昨日於台北舉辦HPE Discover More Taipei 2026，王嘉昇分享對台灣市場AI Agent看法。

HPE看台灣AI Agent市場
HPE看台灣AI Agent市場

他指出，目前拜訪的台灣客戶中，幾乎都有提高AI預算，但大量應用Agent的企業相比國外較少，代表台灣企業在部署Agent比例雖然落後全球一些，但有急起直追趨勢。

若以行業別觀察，王嘉昇指出，台灣金融業、政府部門、製造業以及電信業都有部署Agent，從IT支出來看，製造業第一、其次金融業，而電信業在急起直追，政府部門則是穩定有支出在這塊領域。

王嘉昇說，金融業幾乎Tier 1的客戶都有在做代理人布建；不少製造業投入Agent，主要是對他們有立即幫助，而且不少企業本身有GPU的資源，因此做了許多Agent應用。

王嘉昇分析，電信業目前也積極布建Agent，因為台灣電信業本身是多元化的集團，比如內部有網管、資管，又分企業客戶、個人客戶應用，因此部署Agent有利整合，提升公司整體內部營運效率。

不過，目前在推展Agent仍有不少現實阻力，王嘉昇認為，AI晶片產能的問題、零組件缺貨以及客戶接受度都會影響企業端部署AI代理人應用。

HPE受惠AI伺服器和網路設備需求持續火熱，日前宣布調高今年度與明年度營收展望；業界看好，HPE伺服器供應鏈英業達、緯創及鴻海有望受惠，目前英業達在HPE伺服器出貨量居冠。

英業達在AI伺服器及ASIC伺服器事業營運持續成長推動下，法人推估，英業達今年伺服器相關營收占比可望突破五成，且明年美系客戶開始擴大拉貨ASIC伺服器商機爆發，預期伺服器營收占比有望衝高到六成。

緯創 英業達 鴻海

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

看好台灣AI Agent需求升溫 HPE王嘉昇點名四大產業加速部署

2026科技論壇／中華電技術長楊慧琪：五大應用 搶落地商機

2026科技論壇／群聯執行長潘健成 混合式AI崛起

2026科技論壇／沛星科技獨董簡立峰 全球掀五變革

相關新聞

台積前進德州 魏哲家證實已派團隊評估設廠

台積電董事長魏哲家昨（15）日於法說會表示，已派團隊赴德州評估設廠，並與全球首富馬斯克投資的Terafab洽談產能合作，但前提是晶圓廠必須由台積電營運。他強調，台積電無意把生意拱手讓人，要掌握每一個可能的商機。

台積電：台南增建一座3奈米廠

台積電評估新設美國德州廠之際，持續加碼台灣，董事長魏哲家昨（15）日宣布，因應客戶強勁需求，決定在台南再增建一座3奈米晶圓廠，預計2028年上半年量產。在原先台灣、美國、日本各新增一座3奈米廠的計畫之外，這輪3奈米新廠布局進一步形成「3加1」。

超級印鈔機再進化！台積電上季獲利猛 每天賺83億

台積電昨（15）日公布第3季稅後純益7,630.64億元，創新高，季增8%，年增近七成，相當於每天賺近83億元，每股純益29.43元；毛利率66.4%，營益率58.7%，美元營收與營益率雙雙超越財測高標。

台積今年資本支出不變

台積電昨（15）日重申，2026年全年資本支出預估介於600億美元至640億美元之間不變，預期2026年至2028年資本支出將比過去三年顯著更高，董事長魏哲家指出，正全力以赴提升產能，以滿足客戶需求，並增加資本支出，以支持客戶未來發展。

台積魏哲家：A14客戶參與比2奈米更活躍 將成為比現有N2技術更大的製程節點

台積電董事長魏哲家昨（15）日表示，目前觀察到A14客戶參與較2奈米更活躍，重申A14將成為比現有N2技術更大的製程節點。至於晶背供電技術，他強調，是否採用須依客戶產品需求決定，部分AI加速器可能使用，手機等產品則有不同考量。

HIGH NA EUV設備 台積電2030年導入

台積電董事長魏哲家昨（15）日表示，目前規劃2030年開始使用更先進的高數值孔徑極紫外光微影（High-NA EUV）設備。儘管導入時間可能晚於部分競爭對手，他不認為台積電會因此處於劣勢，強調仍有信心為客戶提供最先進製程技術。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。