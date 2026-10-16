AI Agent火熱帶旺台鏈…英業達、緯創、鴻海有望受惠

慧與科技（HPE）台灣暨香港董事長王嘉昇昨（15）日指出，隨著AI Agent正成為企業應用部署重心，台灣包括金融業、政府部門、製造業以及電信業都有投入投入Agent應用，整體來看，HPE看好台灣市場Agent需求持續提升。業界看好，相關供應鏈英業達（2356）、緯創及鴻海有望受惠。

HPE昨日於台北舉辦HPE Discover More Taipei 2026，王嘉昇分享對台灣市場AI Agent看法。

HPE看台灣AI Agent市場

他指出，目前拜訪的台灣客戶中，幾乎都有提高AI預算，但大量應用Agent的企業相比國外較少，代表台灣企業在部署Agent比例雖然落後全球一些，但有急起直追趨勢。

若以行業別觀察，王嘉昇指出，台灣金融業、政府部門、製造業以及電信業都有部署Agent，從IT支出來看，製造業第一、其次金融業，而電信業在急起直追，政府部門則是穩定有支出在這塊領域。

王嘉昇說，金融業幾乎Tier 1的客戶都有在做代理人布建；不少製造業投入Agent，主要是對他們有立即幫助，而且不少企業本身有GPU的資源，因此做了許多Agent應用。

王嘉昇分析，電信業目前也積極布建Agent，因為台灣電信業本身是多元化的集團，比如內部有網管、資管，又分企業客戶、個人客戶應用，因此部署Agent有利整合，提升公司整體內部營運效率。

不過，目前在推展Agent仍有不少現實阻力，王嘉昇認為，AI晶片產能的問題、零組件缺貨以及客戶接受度都會影響企業端部署AI代理人應用。

HPE受惠AI伺服器和網路設備需求持續火熱，日前宣布調高今年度與明年度營收展望；業界看好，HPE伺服器供應鏈英業達、緯創及鴻海有望受惠，目前英業達在HPE伺服器出貨量居冠。

英業達在AI伺服器及ASIC伺服器事業營運持續成長推動下，法人推估，英業達今年伺服器相關營收占比可望突破五成，且明年美系客戶開始擴大拉貨ASIC伺服器商機爆發，預期伺服器營收占比有望衝高到六成。