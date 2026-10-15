中華電培育逾80家新創 再設2家AI子公司

中華電信行政長暨執行副總經理陳元凱今天表示，已透過企業創投（CVC）策略投資，累計培育逾80家新創，布局半導體、資安及AI，並透過研究院及內部育成機制，發展出中華精測、中華立鼎、中華資安等企業，近期更成立2家專注雲端生成式AI與邊緣AI軟體的子公司。

陳元凱今天出席論壇指出，台灣資本市場市值已達5.3兆美元，躋身全球前5大；新創獲投金額突破33億美元，年成長超過40%，展現AI帶動的產業動能。

他表示，中華電信已從傳統電信服務轉向資通訊科技（ICT）與數位應用，透過企業創投（CVC）策略投資，累計培育超過80家新創，聚焦半導體、資安、生成式AI與邊緣AI。除了資金，也提供研發技術、客戶及通路，協助產品商業化，甚至推向首次公開發行（IPO）。

陳元凱表示，中華電信透過研究院及內部育成機制，發展出中華精測、中華立鼎、中華資安等企業，近期更成立2家專注雲端生成式AI與邊緣AI軟體的子公司。

「把台灣帶向世界，也把世界帶進台灣」，他指出，中華電信透過7家海外子公司，以「以大帶小、打群架」策略協助新創拓展國際市場，並引進海外技術，國際人才與研發能力也成為轉型的重要資源。

評估投資時，陳元凱說明，除了看財務回報，更重視技術能否解決客戶問題，帶來「典範轉移」，並落實「科技為善」。

他認為，企業面對AI的競爭力仍在人才。「你的人才可以多快地去擁抱這些新的工具」，將決定企業競爭優勢。生成式AI與AI代理工具能減少重複工作，加快產品與服務上市，企業也須從「行動原生代」邁向「AI原生代」。

談到台灣下一波機會，他引用輝達執行長黃仁勳的AI「五層蛋糕」指出，台灣已在能源、晶片與基礎設施掌握第一波硬體商機，未來應布局主權AI模型、垂直產業應用與邊緣推論，並透過盤點核心資產，建立企業的「AI就緒能力」。