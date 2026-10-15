TASA《守望之眼》特映會 福八第二顆衛星明年首季升空

福衛八號第一顆「齊柏林衛星」（FS-8A）於2025年順利升空入軌，今年初正式展開取像任務，國家太空中心（TASA）15日於光點華山電影館舉辦福衛八號紀錄片《守望之眼》特映會，透過大銀幕呈現工程師們在衛星製造、測試到成功執行任務的歷程，從福五失敗中奮起，證明失敗是開創的必經過程，體現一群工程師守護台灣、克服困難的意志。

TASA公布，福衛八號第2顆衛星（FS-8B）目前已完成組裝與環境測試的作業，預計11月底完成運送前審查，今年底起運，並於明年第1季發射升空。

「齊柏林衛星」今年初起陸續公布取像成果，影像產品的品質優於原始任務設計，頗獲好評，15日也公布第三波影像，其中玉山取像甚至可辨識出主峰上的石碑，台北的取像亦可見台北101的建物細節及大巨蛋的棚頂紋理。為擴大福衛影像應用並拓展國際市場，TASA也已完成福衛影像國際經銷遴選，評選出3家優質經銷團隊，分別為「互動國際數位股份有限公司」、「國立中央大學太空及遙測研究中心」、「興創知能股份有限公司」，3家經銷商皆具備卓越的影像加值技術，以及產業應用經驗，TASA與三團隊於7月正式簽約，當月互動國際即完成第一筆訂單，各團隊後續也將持續拓展市場，加速台灣自主衛星影像的商業化與全球布局。

福衛八號紀錄片《守望之眼》15日下午於台北華山光點影城舉辦首場特映會，國科會主委吳誠文、紀錄片導演沈可尚、TASA主任吳宗信、已故導演齊柏林之子齊廷洹及家人、立法委員柯建銘、鍾佳濱、鄭正鈐、蔡春綢等貴賓蒞臨，參與福衛八號計畫的產官學研代表、國科會及TASA的團隊代表共同蒞臨見證。該片另將於今年11月11日上午9時於大台南會展中心舉辦南部場次特映會，索票資訊可關注TASA粉專公告。

《守望之眼》影像團隊深入平時不易被外界看見的衛星研製現場，並訪談第一線計畫人員。相較於衛星解析度、軌道高度等技術規格，導演沈可尚將鏡頭聚焦於「做衛星的人」，透過真實影像與敘事，讓更多人認識福衛八號背後的故事、任務價值，以及衛星與國家發展、民眾生活之間的關係。映後沈可尚導演、主委吳誠文、太空中心吳宗信與貴賓及觀眾座談，從影像、政策及工程不同視角，分享衛星背後的故事。

導演沈可尚在映後座談被問到《守望之眼》命名由來時表示，原本想以肖像反射時間與空間的概念出發，但在參與衛星製造漫長的歷程中，發現衛星的誕生是一群人用他們的智慧、心血、時間、力氣去創造拍攝的主體，來拍攝被拍的客體，這個連動關係是彼此守望的，突然之間，衛星不是冰冷的儀器，而是一個情感的連結，因此命名《守望之眼》，讓福衛八號為台灣寫下一個世代的肖像。

吳誠文表示，福衛八號集結TASA、國科會的研究單位、國內學研團隊及產業共同參與，透過衛星計畫，台灣的太空科技已經展現出實力，未來的遙測與通訊衛星陸續布建之後，台灣真正進入太空時代，美國太空總署也開始與台灣太空合作，甚至有機會參與美國的登月計畫。吳誠文說，政府將與民間攜手，真正走向競逐太空，透過太空科技幫全世界的忙，透過越來越高解析度的衛星影像，做對人類有利的用途。

TASA主任吳宗信指出，福衛八號的價值不只是證明台灣有能力自主研製高解析度遙測衛星，更重要的是透過建立自主衛星星系，持續取得國土監測、災害應變等台灣所需資料。讓衛星成為守護台灣的「守望之眼」。而從福衛五號只有單一顆衛星到福衛八號有是有8顆衛星的「星系」，他認為，在經過福衛八號之後，「我們會越來越有信心。」

FS-8B預計於今年底完成運送前審查並起運赴美，於2027年第1季乘載SpaceX的火箭升空入軌。福衛八號星系預計於2031年完成布署，達每日對同一地點取像三次的目標，藉此提升台灣自主取像能力，並帶動國內關鍵元件、衛星系統與影像應用產業發展。