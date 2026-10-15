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台灣AI紅利待擴散 學者籲拓展半導體上下游布局

中央社／ 曼谷15日專電
國際貨幣基金（IMF）與世界銀行年會正在曼谷舉行。圖為14日舉行的「動盪時期貿易多元化：對經濟穩定與成長的影響」論壇。中央社
國際貨幣基金（IMF）與世界銀行年會正在曼谷舉行。圖為14日舉行的「動盪時期貿易多元化：對經濟穩定與成長的影響」論壇。中央社

AI熱潮帶動半導體需求，WTO首席經濟學家史泰格表示，目前尚未看到AI熱潮放緩的跡象。港大經管學院副院長鄧希煒則指出，台灣雖然受惠於AI熱潮，但效益仍集中特定產業，建議深化半導體供應鏈上下游布局，以帶動傳統產業成長。

世界貿易組織（WTO）首席經濟學家史泰格（Robert Staiger）日前接受中央社專訪時表示，AI浪潮持續，目前沒有跡象表明這波AI熱潮正在放緩，但也說這不代表未來不會發生變化。

史泰格是受邀赴曼谷出席國際貨幣基金（IMF）與世界銀行年會的講者之一，他出席14日舉行的「動盪時期貿易多元化：對經濟穩定與成長的影響」論壇。

談及市場對AI泡沫的疑慮，史泰格表示，經濟學家無法在泡沫破裂前確定泡沫是否存在，「泡沫的特點是，在它破裂前，你不會知道自己身處泡沫之中，因此沒人知道我們是否正處於泡沫之中」。

史泰格也坦言，若AI確實存在泡沫且最終破裂，將對目前的貿易成長造成影響。對於台灣角色，他表示，台灣是AI相關貿易中非常重要的一環，「在這波發展過程中，台灣當然從中受益」。

IMF公布的最新全球經濟報告中，預估台灣今年實質國內生產毛額（Real GDP）成長率由4月的5.2%，大幅調升至全球少見的10.7%，位居亞太地區第一。

史泰格認為，長期而言，AI帶來的效益將更廣泛地分布於全球，不會只集中在生產相關產品的國家，但短期內，實際參與相關產業的國家仍相對有限。

另一位受邀出席年會論壇的經濟學家、香港大學經管學院副院長鄧希煒也提出類似看法。他指出，AI熱潮推升半導體需求，台灣憑藉在半導體領域的專業化優勢而受惠。不過，他認為，台灣不必刻意離開原本具有優勢的產業，而是應該進一步拓展供應鏈上下游布局。

鄧希煒對中央社說：「深化產業結構，進入供應鏈上下游的不同環節，將是可行方向。」他建議台灣也可以考慮發展與半導體相關的服務業，進一步擴大產業效益。

另外，對於台灣經濟成長未必反映在所有產業與民眾薪資上的討論，鄧希煒則解釋，這是很普遍的現象，「一個國家越強大，AI帶動的GDP成長導致更多人抱怨不公平」，這是因為AI目前主要受惠於高度相關的特定產業，對傳統服務業及傳統製造業的外溢效應尚未顯現。

他表示，如何創造優質工作，讓AI進一步帶動生產力提升，並促進其他傳統產業成長，至關重要；至於AI效益能否擴散至更廣泛的產業，將是政府需要面對的課題。

半導體 供應鏈 WTO 世界銀行

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