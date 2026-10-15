AI需求強勁 電子雙雄加班工時創47年同期新高

AI熱潮持續發燙，帶動電子業加班工時維持高檔。主計總處公布統計，今年前八月電子零組件業、電腦電子產品及光學製品業平均每月加班工時，雙雙寫下47年來同期新高，顯示AI相關產業生產動能持續強勁。

統計顯示，今年前八月電子零組件業平均每月加班工時達28.6小時，電腦電子產品及光學製品業為16.9小時，雙雙寫下47年來同期新高；製造業整體平均每月加班工時也達17.8小時，也寫下近22年同期最高紀錄。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，全球人工智慧（AI）、高效能運算及新興科技應用需求持續強勁，大型雲端服務業者（CSP）加速建置資料中心，帶動相關供應鏈訂單暢旺，電子零組件及電腦電子產品製造業生產動能依然熱絡，也反映在財政部公布的8月出口值再寫新高。

觀察8月單月表現，製造業平均加班工時達17.7小時，較去年同月增加0.4小時，寫下近46年同月最高紀錄。

其中，電子零組件業8月平均加班工時達28小時，寫下近47年同月次高，僅低於去年同月的29.6小時。譚文玲解釋，去年受到美國總統川普關稅政策影響，廠商出現提前趕單效應，推升加班工時至歷史高點，因此今年雖然需求依舊強勁，仍略低於去年同期。

電腦電子產品及光學製品業8月平均加班工時則為16.6小時，寫下近43年同月次高，僅低於2003年8月的16.8小時，顯示AI相關產品生產需求持續維持高檔。

若觀察整體表現，8月全體工業及服務業受僱員工平均總工時為172.9小時，年增0.5小時；平均加班工時8.9小時，較去年同月增加0.1小時。

人力動態方面，截至8月底，工業及服務業全體受僱員工達863.2萬人，較去年同月增加8.7萬人，年增1.02%；前八月平均每月受僱人數858.5萬人，年增0.93%，顯示整體僱用人數持續成長。