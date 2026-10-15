廣錠搶攻AIDC需求 看好最快明年有好消息

廣錠（6441）持續轉型策略，近年積極搶攻儲能系統案場需求，隨著AI伺服器持續升溫，廣錠布局AI算力資料中心（AIDC）商機，公司採取EPC統包專案方式，協助有意在中南部建置AI伺服器的客戶，廣碇看好最快明年有相關貢獻。

由於台灣北部受限於土地及供電限制，目前國內有意建置AI資料中心的業者大多往中南部前進。

廣錠自身因有完善的儲能相關技術，加上近年持續在國內累積建置案場經驗，規劃以EPC統包方式，不僅可以協助潛在AIDC客戶找地、找電、找供應商，廣錠並提供儲能相關產品。

為了積極拓展市場，廣錠旗下廣錠能源今年也參展2026台灣國際智慧能源周，目前廣錠能源服務台灣北、南及東部共7個儲能案場，本次參展重點鎖定錶後儲能及貨櫃型AIDC。

廣錠先前宣布拿下東盟開發投資興建的「第一期智慧儲能系統建置工程」EPC統包專案，並整合了華城（1519）、太創能源、晟曦科技、新捷能資訊等多家廠商組成聯合團隊，預計在2027年第1季交付商轉。

廣錠目前儲能產品涵蓋儲能貨櫃、儲能電池櫃、家用儲能一體機，為一條龍式垂直整合服務，提供台灣設計製造的儲能設備；廣錠亦提供不斷電系統+100K，係由不斷電系統及100K電池櫃搭配的整合設計套組，是高模組化、易於客製的不斷電解決方案。能在醫療、電信和數據中心等多元化的應用領域中，夠提供最佳的斷電保護。

此外，廣錠於今年第3季設立子公司廣熯科技，該公司憑藉從研發到生產一條龍的「光模組散熱器貼合線」核心技術，甫成立便成功打入美國供應鏈，順利拿下數家美系網通與雲端大廠訂單。

廣熯科技垂直整合光模組代工，橫向插旗AI與AIDC散熱藍海，全力投入「AI伺服器散熱模組」以及「貨櫃型AI資料中心散熱應用模組」的研發，鎖定下一世代的高效能液冷與氣冷市場。