展碁卡位AI治理商機 取得AvePoint台灣及亞太代理權

企業大量導入AI使用，確保AI技術安全性、透明度與合規性的AI治理成為熱門焦點，宏碁集團旗下IT通路子公司展碁今天宣布取得全球資料保護與AI治理解決方案領導廠商AvePoint的台灣及亞太區代理權，卡位相關商機。

展碁董事長林佳璋表示，隨著企業加速導入雲端與AI技術，資料使用與管理情境日益複雜，企業面臨資料外洩、權限控管及法規遵循等挑戰。

林佳璋介紹，此次引進AvePoint的解決方案，其專注於資料保護、合規管理及AI治理，解決方案可支援Microsoft 365、Google Workspace及Salesforce等主流雲端平台，協助企業建立安全、可控且具韌性的數位工作環境。

林佳璋表示，展碁將持續整合旗下代理軟硬體、雲端服務與通路資源，深化AI生態系布局，協助企業補足AI落地過程中關鍵的資料治理環節，未來也會擴大資安與雲端解決方案版圖，協助企業加速數位轉型與AI創新。