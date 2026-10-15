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台達電鄭平：電力基建跟不上 供電缺口成AI發展關鍵挑戰

中央社／ 台北15日電
台達電董事長鄭平。記者曾吉松／攝影
台達電董事長鄭平。記者曾吉松／攝影

台達電董事長鄭平今天表示，AI運算用電量大、且各種應用成長快速，美國4大CSP（雲端服務供應商）估今年資本支出金額為2022年的4.7倍，同時電力系統的投資成長幅度僅約1.8倍，電力基礎設施建置跟不上AI資料中心的擴張速度，供電缺口已成為AI發展的關鍵挑戰。

鄭平今天出席論壇活動，以「電氣化時代來臨」為題發表演說，他指出，目前全球電氣化程度約21%，其中台灣約30%。隨交通運輸、工業及資料中心等領域加速電氣化，未來電力需求將持續增加，其中電動車未來10年用電量預估成長5倍，資料中心至2030年的用電量也可能達到去年的3倍。

鄭平提到，AI資料中心大量建置，但電力系統受法規、設備使用年限及投資報酬率等因素限制，投資成長速度相對緩慢，使AI資料中心面臨電力供應不足的挑戰。根據預估，美國到2028年新增資料中心用電量需求將達44GW，但電網新增供電能力僅25GW，兩者存在19GW的缺口。

鄭平強調，電力需求持續增加，但供電建設又相對受限，在此情況下，如何提升能源使用效率，是確保電力供應穩定的重要解方。

鄭平提到固態氧化物燃料電池（SOFC）技術，可使用氫氣或天然氣發電，一般小型天然氣發電機的轉換效率約36%，SOFC若結合能源回收，整體效率可達85%，不僅具備較高的能源利用效率，也能採分散式建置方式，台達電已投入相關技術多年，預計明年進入量產階段。

另外台達電也採用固態變壓器（SST），直接將中壓交流電轉換為800VDC，可減少傳統資料中心供電架構中，多次電力轉換過程所造成的能源損耗，提升整體能源轉換效率。鄭平表示，台達電最近推出預製型的SST直流電力解決方案，在工廠完成組裝後再運送至客戶端，透過模組化設計，可縮短50%的現場部署時間。

台達電 電力 供電

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