康鈦科技參加TIGAX 2026 搶攻數位印刷商機

震旦行（2373）集團持續深化數位印刷事業布局，旗下康鈦科技15日在兩年一度的「TIGAX 2026 台北國際印刷機材展」中，以「白金新藝，印領未來」為主題，聚焦AI智能印刷、智慧量產、特殊色印刷及數位後加工等整合應用，回應印刷產業缺工、少量多樣與永續轉型需求。面對傳統印刷業加速數位化，康鈦科技將AI智能品質管理導入印刷流程，提升生產效率與品質穩定性；同時結合五色印刷、廣色域及數位燙金等技術，協助顧客拓展客製化與高附加價值印刷應用，開創數位印刷新商機。

康鈦科技總經理劉建軍表示，本屆展會突破傳統設備陳列形式，以「日式茶室」為意象打造巨幅燙金牆面，將數位印刷技術融入東方美學。展品融合水墨山水與花鳥意境，運用日本柯尼卡美能達（Konica Minolta）「AccurioShine 3600」UV 數位燙金上光機製作，無需製版即可呈現細膩層次，具體展現數位後加工在空間設計與創意製作上的應用潛力。現場同步展示「AccurioShine 101」數位燙金機，支援燙金、燙銀、白色及多色應用，滿足少量多樣與個人化印刷需求。

在智慧量產方面，康鈦科技展出「AccurioPress C14010S」高印量數位印刷系統，搭載AI智能品質管理IQ-601功能，可自動進行色彩與對位校準，減少人工校色作業，並以白色碳粉拓展特殊紙材與創意印刷應用。「AccurioPress C84hc」廣色域系統則鎖定攝影、設計等高色彩應用市場，提供更豐富的色彩表現；「AccurioPress C5080」則支援長紙張及信封等多元印刷需求，兼顧生產彈性與輸出品質，從印前設定、印刷生產到品質管理，透過AI與設備自動化，有助於業者在有限人力下維持穩定產能與品質。

因應印刷市場由大量生產轉向少量多樣、快速交付與差異化應用，震旦集團透過康鈦科技串聯數位印刷、AI智能品質管理與數位後加工，逐步建立更完整的產業服務能力。康鈦科技引進日本柯尼卡美能達（Konica Minolta）數位印刷設備及智慧後加工系統，協助顧客減少試印耗材使用，降低人力成本，並以數位燙金、特殊色等應用提升印品附加價值。未來將持續以設備、技術應用與服務整合，協助台灣印刷業提升營運效率、拓展高值化市場，推進數位與永續轉型。