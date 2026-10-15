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AI投資過熱？施振榮：基礎建設初期 盲目撈一筆恐吃虧

中央社／ 台北15日電
宏碁創辦人施振榮。記者吳凱中／攝影
宏碁創辦人施振榮。記者吳凱中／攝影

近期市場對人工智慧（AI）融資成本過高與泡沫化疑慮升高，電腦品牌廠宏碁集團創辦人施振榮今天表示，AI是未來社會必備的基礎建設，前期投入資本極大、長期才能回收，是產業發展的必要過程；若投資人只想短期「撈一筆」、期待快速回報，一旦來不及下車就會吃虧。

對於市場關注輝達（NVIDIA）等指標業者擴大支出引發的泡沫風險，以及高利率與融資成本攀升是否成為壓垮科技產業的最後稻草，施振榮今天出席一場論壇活動受訪時直言「不太可能」。

他分析，AI市場的需求確實存在，而且才剛開始，雖然供需不平衡加上心理預期因素，難免會讓市場產生過高期待而需要時間調整，但整體而言，當前基礎設施建設仍在初期階段，各界甚至還覺得投入不足。

施振榮以台灣早期十大建設為例，「剛開始我經歷過高速公路也沒有什麼車啊，現在根本就是塞車」；當年網路泡沫化之後，如今網路依舊普及全球，關鍵在於資金能否妥善掌控，並非代表產業沒有未來。

談到台廠供應鏈近期大舉擴產與赴美設廠面臨的高昂建廠與營運成本，施振榮指出，台灣廠商主要扮演供應商角色，「賣出去就賣出去了，沒有什麼特別的風險」；面對市場需求擴產，有訂單就生產，沒訂單就調節，只要資金能夠自己掌握住，早一點投資並不會有太大問題，反而「太晚投資恐怕機會就沒有了」。

針對AI晶片大廠輝達傳出透過預付款模式支持供應鏈赴美設廠，施振榮直言，這在半導體與基礎建設領域是常見的商業模式，早期蘋果公司（Apple）也曾想這樣付給台積電，「台積電只是不要而已」。

他強調，市場需求龐大時，買方自然要承擔部分風險，「做生意沒有風險是不可能的事情」，透過雙方互相承諾、共同分擔風險，早已是產業界的常態。

施振榮 宏碁 輝達 人工智慧

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