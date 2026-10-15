昕力資訊AI專用機七箭齊發 搶攻企業與校園應用市場

昕力資訊（7781）15日發表七款 AI 專用機並同步於 AISO 官網上架，此次產品組合結合自研 OrientAI 系列軟體與地端硬體，將合約審閱、人事作業、教學與學習，以及 AI 使用管理等需求整合為一體機方案，涵蓋法務、人資、教育與企業 AI 治理四大場域，協助企業與學校依工作場景導入 AI，減少自行整合軟硬體的負擔。

此外，本次所有專用機亦提供內建群聯（8299） aiDAPTIV™ 之機種供使用者選擇，讓地端 AI（On-premises AI）的推論與微調效能加倍大幅提升，突破高昂硬體成本的瓶頸。

七款專用機從使用者的日常任務出發，能串連原有制度或文件，提高導入效率。舉例來說，法務可在 Word 合約中逐條檢視 AI 修訂建議；人資可取得金額試算與程序期限；企業 IT 與財務單位則可集中管理 AI Agent 的使用權限及 Token 用量帳務；教師可運用既有教材產出教案與評量，其中針對學生設計的學研專用機更以 AI 實作人才培育為目標，透過多模型比較，銜接未來企業地端 RAG 應用所需能力。

七款不同的方案將依應用需求搭配適合軟、硬體，將應用流程、管理機制及所需硬體整合交付，昕力資訊總經理葉怡蘭表示：「企業導入 AI，需要把專業工作流程、資料權限與運算環境一起整合，昕力擅長從軟體與應用情境出發，將合約審閱、人資作業、教學輔助及 AI 治理做成具體的一體機方案，讓客戶能依需求選用，我們也希望透過 AISO聯盟與更多軟硬體夥伴擴充應用場景，讓這套整合能力服務更多產業。」