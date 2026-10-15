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大眾控PRO3C新山廠開幕 啟動新馬雙核心策略

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
大眾控董事長簡民智。圖／大眾控提供
大眾控董事長簡民智。圖／大眾控提供

大眾控（3701）旗下PRO3C（Malaysia）Sdn. Bhd.位於柔佛州新山i-Park Senai Airport City的製造基地，15日正式舉行開幕典禮。大眾控表示，該基地強化公司在東南亞的製造布局，支援全球人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）、資料中心、半導體及其他先進科技領域持續成長的需求。

PRO3C新山製造基地於2025年11月通過客戶的驗證、2025年底投入生產，2026年第1季進入量產。今日開幕即為2026年下半年起全面擴大規模出貨的里程碑；目前設有8條SMT產線，並依客戶訂單與市場需求持續提升產能與產量。

PRO3C持續發展800G、1.6T及3.2T Flip Chip光收發模組、共同封裝光學（CPO）、線性驅動光學（LPO）及矽光子（SiPh）等相關製造能力，支援AI基礎設施及高速資料傳輸市場持續成長的需求。

此次開幕亦為大眾控「新柔雙城協同策略」（Johor–Singapore Twinning Strategy）的一環，配合柔佛－新加坡經濟特區（Johor–Singapore Special Economic Zone，JS-SEZ）持續推進。

在此互補營運模式下，柔佛的PRO3C將聚焦先進製造、工程執行、量產與交付；大眾控規劃於新加坡設立的區域創新暨供應鏈中心，則將負責全球創新、策略採購、供應鏈管理及國際客戶接洽等功能。兩地將共同建構整合性的跨境營運平台，由新加坡連結全球市場與策略資源，柔佛則發揮集團的生產製造實力。

大眾控董事長簡民智表示，今天啟用的不只是一座工廠，而是集團跨境營運平台在柔佛的節點，將從新柔兩地共同服務全球客戶。全球競爭已不再取決於單一工廠的規模，而在於企業能否有效串接製造、供應鏈、創新資源與國際客戶，並同時帶動當地經濟價值、創造地方就業機會、支持國家建設發展。

簡民智指出，「我們將結合柔佛的製造實力與新加坡的創新、策略採購及全球連結優勢，建立更快速、更具彈性與韌性的區域營運平台」。

大眾控將透過新山基地導入既有製造管理、工程技術與國際品質體系，並深化與當地供應商、技術人才、產業夥伴及相關機構的合作。此一發展預期將擴大在地採購、人才培育與供應鏈整合效益，並強化柔佛在區域先進製造與科技產業生態系中的地位。

大眾控旗下PRO3C（Malaysia）Sdn. Bhd.位於柔佛州新山i-Park Senai Airport City的製造基地，15日正式舉行開幕典禮。圖／大眾控提供
大眾控旗下PRO3C（Malaysia）Sdn. Bhd.位於柔佛州新山i-Park Senai Airport City的製造基地，15日正式舉行開幕典禮。圖／大眾控提供

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