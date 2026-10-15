數發部支持資策會研發AI-RAN前瞻平台 榮獲ASOCIO 2026 ESG Award

在數位發展部數位產業署支持下，財團法人資訊工業策進會數位轉型研究院（資策會數轉院）研發「智慧代理感知多模態AI-RAN前瞻平台」（Energy-QoS AgentRAN Platform for ESG Driven Sustainable Network Infrastructure），榮獲亞洲大洋洲電腦產業組織（ASOCIO）2026亞太資通訊科技應用獎（ASOCIO Award）ESG Award肯定。

隨著生成式AI加速導入智慧城市、製造及公共服務等場域，網路不僅需要穩定連線，更須兼顧即時運算效能與能源效率。資策會數轉院研發該平台透過AI智慧調度網路資源，於實際場域驗證離峰節電達24%，展現臺灣次世代通訊技術兼顧產業應用與永續發展的研發成果。

有鑑於5G網路與AI應用快速發展，通訊基礎設施的能源消耗也隨之增加，如何在確保服務品質的同時降低能源成本，已成為產業重要課題。為此，資策會數轉院研發「智慧代理感知多模態AI-RAN前瞻平台」，讓網路能依據不同應用情境，自動調整頻寬、運算資源及基地台功率，避免資源閒置與不必要的能源消耗，提升整體網路營運效率。

資策會數轉院主任劉泰利表示，對智慧場域而言，網路效能不再只是追求高速傳輸，更重要的是能否因應不同服務需求，兼顧穩定性、使用體驗與能源成本。因此，團隊以「讓網路理解需求、自主調節資源」為研究方向，透過AI代理人與開放式無線電存取網路（O-RAN）技術整合，使網路從傳統固定配置轉向智慧動態管理，協助場域在既有設備基礎上提升運作效益。

在核心技術方面，平台整合A2A協定就像是讓AI助理們有著共同語言，再加上模型情境協定（MCP）與O-RAN智慧控制器（RIC）三大技術，讓AI代理人辨識應用服務所需的頻寬、延遲限制與優先順序，再由智慧控制器分析網路負載、調整無線資源與基地台功率，實現服務品質與能源效率的協同管理。根據實地驗證，在特定時段非尖峰運作條件下，基地台功耗可大幅降低30%至40%，展現智慧網路節能潛力。

目前該平台已於港灣、工廠、劇場及跨區展演網路等場域完成驗測。其中，資策會與宏達國際電子（HTC）合作，於高雄亞洲新灣區約5萬平方公尺的智慧城市場域部署網路設備，支援互動水幕、AR導覽、自駕車V2X導航與VR劇場等多元應用。實測離峰節電達24%。

此外，平台也運用在觀光工廠自主移動機器人（AMR）及生成式AI智慧導覽服務，實現30公分以內的定位精度，並支援中、英、日、韓、泰五種語言互動，導覽回應時間低於2秒、正確率逾90%，累積超過3,000次智慧互動導覽，多項跨場域應用成果，深獲評審肯定。

資策會數轉院表示，此次獲獎不僅是對臺灣AI-RAN研發成果的國際肯定，也展現智慧通訊技術從研發走向實際應用的可行性。「智慧代理感知多模態AI-RAN前瞻平台」由資策會攜手國立臺灣科技大學、國立臺東大學、Auray及REIGN Technology等產學夥伴共同開發，採開放標準與模組化設計，降低技術導入及跨場域複製門檻。未來將持續擴大智慧城市、觀光、製造、教育及公共服務等領域，並以日本作為首波海外拓展市場，朝未來五年推廣至亞洲逾200個智慧城市與產業應用場景的目標邁進。