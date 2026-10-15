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圓展影音追蹤控制盒獲Microsoft Teams認證 可穩定應用各類會議環境

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

圓展（3669）15日宣布，圓展 MT300(N) 影音追蹤控制盒搭配 AVer TR315、TR211、PTZ310UV2 與 PTZ211攝影機，獲得 Microsoft Teams 認證。此項認證代表MT300(N) 與這四款Pro AV攝影機的組合符合Microsoft Teams Rooms 對裝置效能與相容性的要求，可穩定應用於各類會議環境。

結合 MT300(N) 聲音追蹤技術，系統能自動辨識發言者位置並切換至最合適的攝影機畫面，讓攝影機即時聚焦發言者，為大型會議空間帶來更自然的影音追蹤體驗。

圓展美國子公司資深產品經理 Katie Sullivan 表示，MT300(N) 取得此項認證，再次展現圓展持續簡化會議室建置流程的承諾。MT300(N) 以精巧的外型將聲音追蹤、多攝影機切換及設備相容性集於一身，讓企業能依據不同空間需求快速建構適合的會議環境，兼顧部署效率與使用體驗。

Microsoft Teams 合作夥伴工程與客戶賦能總經理 Albert Kooiman 表示，我們很高興圓展 MT300(N) 獲得 Microsoft Teams 認證。MT300(N) 支援多攝影機聲音追蹤，可透過單一路 USB 串流整合多台攝影機畫面，並相容於眾多通過 Microsoft Teams 認證的第三方麥克風。這樣的組合讓客戶在規劃會議空間時擁有更高的彈性與選擇，特別適合大型會議室，協助打造更有效率的 Teams 會議體驗。

MT300(N) 可為Pro AV 攝影機增添聲音追蹤能力，並提供彈性部署方式，依需求安裝於桌面下方、顯示器後方，或選購機櫃套件安裝至機櫃環境。MT300(N) 連接多台攝影機後，可依據發言自動切換拍攝畫面，使說話者持續保持在鏡頭焦點中，進一步提升遠距溝通的互動效果。

MT300(N) 藉由整合 Microsoft Teams 認證音訊設備，將聲音追蹤功能導入 Microsoft Teams Rooms 環境。系統支援客製化多機位切換，並提供多樣化影音連接介面，無縫協同 Teams Rooms 作業，同時滿足內容錄製、直播串流等應用需求。

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