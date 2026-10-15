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Arm AGI CPU單機櫃效能 可達主流x86伺服器處理器兩倍

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
安謀（Arm）進軍資料中心CPU市場，強調在富士通、Meta和OpenAI的支援下，推出全新的CPU評估方法。路透
安謀（Arm）進軍資料中心CPU市場，強調在富士通、Meta和OpenAI的支援下，推出全新的CPU評估方法。路透

安謀Arm）進軍資料中心CPU市場，強調在富士通、Meta和OpenAI的支援下，推出全新的CPU評估方法， 獨立驗證下也同時顯示Arm AGI CPU單機櫃效能可達主流x86伺服器處理器的兩倍。

安謀表示，AI代理仍處於早期的發展階段，但使用規模正快速成長。根據美國知名風險投資機構a16z援引的OpenRouter資料，自2026年2月以來，AI代理的Token使用量成長約14倍。從基礎設施的角度來看， AI代理就像擁有持久運算環境的虛擬使用者，能夠持續保持狀態、檢索上下文、呼叫工具和服務、執行任務，並持續評估執行結果，直至任務完成。當數百萬甚至數十億個AI代理全天候持續工作時，運算、記憶體、儲存和I/O都必須在高併行環境下支援持續運行。這不僅是對CPU產生新的需求，也代表業界需要建立新的評估標準，以評測系統處理AI代理實際完成工作負載的能力。

安謀提到，代理式AI正在推動AI資料中心多個環節的運算需求成長。CPU在AI代理維護上下文、呼叫工具和存取資料的同時執行相關工作負載；在AI主節點中，CPU負責作業調度、資料準備和傳輸，以及系統調度，以確保昂貴的加速器持續保持高效運轉。同時，AI代理還會催生更多雲端原生工作負載，每一次搜尋、服務呼叫、程式碼執行或資料請求，都會驅動底層基礎設施執行相應任務。代理式AI不會替代雲端原生工作負載，而是在現有雲端原生需求之上進一步疊加和放大新的需求。

另外，安謀指出，該公司正在推動向OCP貢獻Arm AGI CPU參考伺服器，而Meta的Yosemite YV5則將Arm AGI CPU導入OCP機櫃級設計之中。憑藉長期服務全球超大規模資料中心的經驗，安謀對運算需求的演變有深刻洞察，並開發一套針對代理式AI的全新CPU效能評測方法，並獲得富士通、Meta和OpenAI的支持。該框架基於三個原則，包括具有代表性的AI代理應用場景、可重複執行的CPU效能測量、端到端的結果驗證。

安謀強調，元件級測試有助於排除模型推論和網路等變數的干擾，進而得以單獨評估CPU效能；而端到端評估則可用於判斷這些改進能否轉化為更好的任務完成效果。隨著AI代理架構和軟體持續演進，這套方法論也需要持續最佳化。

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