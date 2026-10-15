搶攻AI記憶體需求 美光台中先進封測二廠今啟用

AI應用持續推升高頻寬記憶體（HBM）需求，美光科技（MU）15日在台中啟用台灣美光先進封裝與測試二廠（Micron Advanced Assembly and Test Taiwan 2，AATT2），強化支援HBM的先進封裝與測試能力。美光透露，公司2027年大部分HBM產能已完成客戶預訂，預期記憶體產業供需仍將維持緊俏。

AATT2是美光在台灣的第二座先進封裝與測試廠。此次啟用典禮由總統賴清德、美光總裁暨營運長Manish Bhatia、台灣美光董事長盧東暉等人共同出席，客戶及產業夥伴也參與活動。

美光指出，二廠將「進一步強化美光的先進封裝與測試能力」，支援HBM以及AI帶動的市場需求。

美光說，HBM需求持續強勁成長，2027年大部分產能已完成客戶預訂。業界說明，這項預訂情況指的是美光整體HBM產能，而非單指此次啟用的台中二廠。

對後續市場走勢，美光預期，至2028年以前，HBM市場需求成長速度將持續超越傳統DRAM，記憶體產業供需仍將維持緊俏，為支援相關需求，公司正持續擴展全球先進記憶體與先進封裝布局。