屏東築巢引鳳 日月光19家核心供應鏈實地勘察產業腹地

全球封測巨擘日月光半導體與核心供應鏈廠商總共19家業者，15日至屏東實地現勘屏東科學園區及屏東科技產業園區擴區，周春米縣長率縣府團隊熱烈歡迎，強調屏東具備水電無虞、土地平整等產業優勢，縣府明年並將成立經濟發展處，提供最優質、最快速的行政效率協助企業落地，以及打造宜居宜業環境讓人才在屏東安心打拚。

本次參訪由日月光半導體李叔霞副總經理領軍，率同均豪精密、萬潤科技、穎崴科技、克雷爾科技、加旺系統科技、台鞍科技、政美應用、鈦昇科技、竑騰科技、佳宸科技、坤琳工程、鏵友益科技、台灣日立永續能源、利紳科技、帆宣系統科技及電電公會副理事長等核心供應鏈董監事與高階經理人共同走訪，屏東縣政府則偕同國科會南科管理局、經濟部產業園區管理局全程陪同說明交流，展現招商引資的積極作為。

參訪團隊透過實地考察園區公共建設、交通路網及產業用地現況，對屏東縣府高效的開發效率與完善的資源配套給予高度肯定。參訪團隊代表、日月光半導體李叔霞副總經理表示，近年來持續積極尋覓適合新建廠房的土地，此次已是第四度造訪屏東，考量供應鏈夥伴同樣有用地需求，因此特別邀集相關夥伴共同前來參訪。

她指出，屏東具備充足的水電資源、便利的交通條件及友善的產業環境，且政府已完成新建廠房所需的前期整備工作，能有效滿足業者快速建廠的需求，充分展現屏東產業發展與供應鏈群聚「後發先至」的雄厚潛力。

國科會南科管理局長鄭秀絨則指出，在台積電、南亞科先後確定進駐屏東科學園區後，在大廠的領頭帶動下，屏東未來的發展非常可期，呼籲廠商把握機會共創台灣半導體的美好前景。經濟部產業園區管理局主任秘書游淑惠也表示，管理局設有單一窗口服務，也將全力協助廠商落地。

在高鐵確定延伸至屏東及高鐵特定區定案後，屏東縣政府即採取「超前部署」策略，圍繞307公頃的高鐵特定區為核心，近年來持續推動各項建設，從基礎設施、產業用地到聯外交通逐步整備到位，築巢引鳳，吸引企業進駐。

企業要落地投資，最關心的無非是水、電、土地與交通。周春米縣長指出，水、電、土地是屏東最大的優勢，除了屏東科學園區與屏東科技產業園區擴區，高鐵特定區周邊土地整合便利外，縣府團隊亦全力開發「海豐產業園區」，經濟部也同步著手辦理「彭厝產業園區」，以因應未來企業需求，屏東更是全台第一個達成民生用電RE100的縣市，平整腹地加上充沛的水資源、綠電，屏東能提供半導體及高科技產業最即時、穩定的建廠後盾。

在交通方面，「高屏二快」屏東端已於今年9月動土，未來全線通車後前往高鐵左營站僅需約 24 分鐘，實現高屏半小時黃金生活圈與快速產業物流廊道；加上縣府全力推進的「縣道189線北延」等關鍵交通建設，這些重要幹道將會把屏東科學園區、屏東科技產業園區擴區、海豐園區及彭厝園區等緊密鏈結，串起物流與產業動能，打造具競爭力的產業廊帶。

周縣長強調，屏東正朝「農漁大縣、科技新城」雙軌並進中，尤其屏東已跨入半導體國家隊，成為「大南方矽谷半導體S廊帶」重要一環，充沛水電、平整土地與全齡宜居環境，科技人的需要屏東都準備好了，歡迎企業先進投資屏東共創榮景！