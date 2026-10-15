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看好台灣AI Agent需求升溫 HPE王嘉昇點名四大產業加速部署

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
HPE慧與科技台灣暨香港董事長王嘉昇。記者吳凱中／攝影
HPE慧與科技台灣暨香港董事長王嘉昇。記者吳凱中／攝影

慧與科技（HPE）15日於台北舉辦HPE Discover More Taipei 2026，這是HPE年度旗艦盛會的台灣場次。隨著AI Agent正成為企業人工智慧應用布署重心，慧與科技台灣暨香港董事長王嘉昇指出，台灣企業在投入Agent應用比例有急起直追趨勢，包含金融業、政府部門、製造業以及電信業都有投入，整體來看，HPE看好台灣市場Agent需求持續提升。

HPE Discover More Taipei 2026今年以「Discover What’s Next across Networking, Cloud and AI」（探索網路、雲端與AI的下一步）為主題，吸引企業領袖及逾500位台灣客戶與策略合作夥伴齊聚一堂，分享新興科技發展的實用洞察與加速數位轉型的具體做法，並展示HPE在網路、雲端與AI領域的最新創新成果。

本次活動延續HPE Discover Las Vegas 2026的動能，展現網路、雲端與AI整合後，如何協助企業將技術進展轉化為具體成果。

王嘉昇在主題演講中指出，AI正從回答問題，進一步走向推理、決策，並直接在企業營運中採取行動。隨著企業營運逐步邁向機器級的運作速度，IT基礎架構必須能即時回應、因應動態工作負載並支援自主運作，同時落實持續的資安防護、政策執行與治理。

他也強調，掌握資料主權，並在擴大AI部署規模時維持合理、可持續的經濟效益，是企業以兼具速度、掌控度與信心的方式導入Agentic AI，並將其潛力轉化為商業價值的重要條件。

王嘉昇分享對台灣市場AI Agent看法。他指出，目前拜訪的台灣客戶中，幾乎都有提高AI預算，但大量應用Agent的企業相比國外較少，這數字代表台灣企業在布署Agent比例雖然落後全球一些，但有急起直追趨勢。

若以行業別觀察，王嘉昇指出，台灣金融業、政府部門、製造業以及電信業都有布署Agent，從IT支出來看，製造業第一、其次金融業，而電信業在急起直追，政府部門則是穩定有支出在這塊領域。

王嘉昇說，金融業幾乎Tier 1的客戶都有在做代理人布建；不少製造業投入Agent，主要是對他們有立即幫助，而且不少企業本身有GPU的資源，因此做了許多Agent應用。

王嘉昇分析，電信業目前也積極布建Agent，因為台灣電信業本身是多元化的集團，比如內部有網管、資管，又分企業客戶、個人客戶應用，因此布署Agent有利整合，提升公司整體內部營運效率。

不過，目前在推展Agent仍有不少現實阻力，王嘉昇認為，AI晶片產能的問題、零組件缺貨以及客戶接受度都會影響企業端布署AI代理人應用。

王嘉昇舉例，現在輝達（NVIDIA）AI晶片B300詢問度也比以前高很多，但因為跟H200比起來相對較貴，而慧與科技分析認為，有些台灣客戶需求其實買H200就夠，但有些客戶就是要B300，認為效率較好，只是現在這款AI晶片又面臨較長的交貨期。整體來看，AI需求始終存在，因此誰的交貨速度更快、服務更好，誰就能勝出。

慧與科技（HPE）15日於台北舉辦HPE Discover More Taipei 2026。圖／慧與科技提供
慧與科技（HPE）15日於台北舉辦HPE Discover More Taipei 2026。圖／慧與科技提供

電信業 人工智慧 董事長

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