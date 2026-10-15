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日月光率18家供應鏈屏東勘查 周春米：具備水電、土地優勢

中央社／ 屏東縣15日電

日月光半導體今天率18家核心供應鏈廠商至屏東現勘，縣長周春米強調，屏東具備水電無虞、土地平整等產業優勢。日月光半導體副總經理李叔霞則大讚屏東有後發先至潛力。

日月光半導體副總經理李叔霞領軍，率同18家核心供應鏈廠商，今天到屏東科學園區及屏東科技產業園區擴區，現地勘查園區公共建設、交通路網及產業用地現況，周春米率縣府團隊歡迎。

周春米會中表示，屏東具備水電無虞、土地平整等產業優勢，除屏東科學園區與屏東科技產業園區擴區，高鐵特定區周邊土地整合便利外，亦全力開發「海豐產業園區」，經濟部也同步著手辦理「彭厝產業園區」，以因應未來企業需求。

周春米說，城市競爭力的關鍵在於打造兼具工作與生活的宜居宜業城市，生活設施、環境品質提升及人才培育都是努力重點；屏東明年將成立經濟發展處，提供廠商最優質且快速的服務。

李叔霞表示，近年來持續尋覓適合新建廠房的土地，此次已是第4次造訪屏東；今天勘察了2處，最大優勢除交通便利，「水電get ready」，充分符合急著要廠房的必要條件。

李叔霞說，屏東有後發先至的潛力，對於半導體的環境跟要求也非常友善，日月光集團積極規劃當中，若有好消息會第一時間報告。

國科會南科管理局長鄭秀絨則說，在台積電、南亞科先後確定進駐屏東科學園區後，在大廠的領頭帶動下，屏東未來的發展非常可期，呼籲廠商把握機會共創台灣半導體的美好前景。經濟部產業園區管理局主任秘書游淑惠也表示，管理局設有單一窗口服務，也將全力協助廠商落地。

屏縣府強調，在高鐵確定延伸至屏東及高鐵特定區定案後，即採取超前部署策略，圍繞307公頃的高鐵特定區為核心，近年來持續推動各項建設，從基礎設施、產業用地到聯外交通逐步整備到位，築巢引鳳，吸引企業進駐。

日月光 屏東 周春米

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