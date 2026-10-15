快訊

台積電法說會上 魏哲家證實評估赴德州設晶圓廠

全台醫療、公托及長照三缺鄉鎮最多在台南 問題出在哪？

中職／西武獅全主力陣容登大巨蛋 2月27、28日依序對戰統一、中信兄弟

BCG調查：AI投資效益顯現 近半數企業創造實質價值

中央社／ 台北15日電

波士頓顧問公司（BCG）最新發布的2026應用AI指數（Applied AIIndex 2026）報告指出，企業人工智慧（AI）投資效益正逐步顯現，近半數企業已透過AI創造實質商業價值，相較2025年僅5%的企業能透過AI應用創造價值大幅提升。

報告顯示，企業AI應用成熟度提高，相關投資也快速成長，AI應用正從試驗階段邁向規模化發展。隨著AI價值逐步顯現，企業面臨的核心課題也隨之轉變，重點已不再只是「AI能否創造價值」，而是如何進一步擴大AI創造的價值，並建立相應的治理與控管機制。

BCG董事總經理暨合夥人、BCG X大中華區負責人吳學霖指出，AI已從單純提升效率的工具，逐步成為企業轉型與競爭力的重要驅動力。企業下一階段的重點不應只是導入更多工具，而是思考如何從策略出發，重新設計工作流程，並同步推動組織、人才與治理轉型，才能真正將AI投資轉化為可規模化、可持續的商業價值。

報告指出，具未來競爭力的領先企業（future-built）僅占受訪企業的7.5%，並與落後企業（laggards）的差距持續擴大。領先企業的股東總報酬率（TSR）為落後企業的2.3倍，領先企業營收成長率及息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）成長率則分別為落後企業的2.4倍及2.8倍。

值得注意的是，AI價值創造已不再集中於少數領先企業。另有41%的受訪企業正處於AI規模化應用階段，營運表現也優於落後企業，其股東總報酬率達落後企業的1.8倍。

此外，報告也提到，企業AI支出正在快速成長，從2025年底約占營收1.7%，增加至目前的3.3%，不到一年時間成長近1倍。

波士頓 規模 AI

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

大數據攜手勤業眾信推動AI落地 聚焦人機協作與企業治理

國泰證券10月投資觀點：AI 熱潮進入驗收期 產業鏈迎接新商機

AI商機從大廠向外擴散　復華投信解析下一批台股新星

AI Action 從趨勢走向行動 2026台北數位應用博覽會今登場

相關新聞

看好台灣AI Agent需求升溫 HPE王嘉昇點名四大產業加速部署

慧與科技（HPE）15日於台北舉辦HPE Discover More Taipei 2026，這是HPE年度旗艦盛會的台灣場次。隨著AI Agent正成為企業人工智慧應用布署重心，慧與科技台灣暨香港董事長王嘉昇指出，台灣企業在投入Agent應用比例有急起直追趨勢，包含金融業、政府部門、製造業以及電信業都有投入，整體來看，HPE看好台灣市場Agent需求持續提升。

美光中科先進封裝二廠啟用

美光科技（Micron）加快台灣AI記憶體產能布局，位於中科后里園區的台中先進封裝與測試二廠（AATT2）15日啟用。總統賴清德致詞表示，這座新廠的啟用，除了壯大美光公司的版圖，厚實美光在全球的競爭力，對台灣整體的半導體產業更是如虎添翼，對於台灣在未來人工智慧化的時代，促進全球經濟發展所扮演的關鍵角色更是居功厥偉。

影／美光台中先進封裝測試二廠啟用 賴清德總統讚深耕台灣決心

美光科技（Micron）今天中午在台中后里舉辦「先進封裝測試二廠」啟用典禮，賴清德總統出席致詞，感謝美光展現持續深耕台灣的決心。他指出，該廠房自前一年9月動工以來，僅用一年多的時間便順利完工啟用，展現出建廠團隊極高的效率。

美光二廠啟用 賴總統：結合高階記憶體、先進製程優勢 打造下一世代AI

賴清德總統15日出席「台灣美光台中先進封裝測試二廠啟用典禮」。他強調，政府將持續做產業後盾，支持先進技術在台研發、先進產品在台製造，並推動科技產業與傳統產業雙引擎發展。期盼美光與台灣產業夥伴攜手合作，結合高階記憶體與先進製程優勢，共同打造下一世代的AI產品。

美光台中先進封測二廠落成 賴總統：台灣為全球AI不可或缺的關鍵夥伴

台灣美光台中先進封裝測試二廠正式啟用，賴清德總統今現場見證。賴總統致詞表示，美光深耕台灣超過30年，累計投資突破新台幣1.4兆元；這座廠房去年9月動土，僅歷時一年多即順利完工啟用，不僅展現建廠團隊的極高效率，更彰顯美光持續深耕台灣的堅定決心。

MSI 微星科技5度榮登《Forbes》全球最佳雇主榜單

全球 AI PC、AI 伺服器暨高效能運算領導品牌 MSI 微星（2377）宣布，榮登美國《Forbes》與國際研調機構 Statista 共同發布之「2026 年全球最佳雇主」（World's Best Employers 2026）榜單。繼 2021、2023、2024 及 2025 年獲選後，微星今年第 5 度榮獲此項權威認證，展現其在全球科技人才爭奪戰中，打造永續職場環境與企業文化的堅實影響力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。