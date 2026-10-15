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資安院攜手沃旭簽合作備忘錄 強化離岸風電資安韌性

中央社／ 台北15日電

國家資通安全研究院與沃旭能源今天簽署合作備忘錄，聚焦資安威脅情資交流及能源基礎設施防護，建立資安資訊交流與專業協作機制，強化離岸風場及相關能源基礎設施的資安防護能力，提升能源系統面對資安威脅的應變能力與韌性

資安院與沃旭能源今天舉行合作備忘錄簽署儀式，資安院院長龔化中指出，能源基礎設施安全穩定運作攸關社會及產業正常運轉，面對資安威脅快速演變，政府與產業需建立更緊密的合作機制，透過即時且有效的威脅情資交流，增加對潛在風險的掌握及應變能力。

龔化中表示，這次與沃旭能源簽署合作備忘錄，將透過雙方情資交流及專業經驗分享，強化能源產業對資安威脅的辨識與掌握，進一步將威脅情資轉化為防護及應變措施，提升離岸風場面對資安事件的整體韌性。

沃旭能源台灣董事長汪欣潔表示，資安是提升能源韌性的關鍵之一，沃旭在台灣設有專責資安團隊，確保風場安全穩定供電。沃旭與資安院建立正式合作機制後，期待結合國家級資安專業能量，深化資安威脅情資交流與能源基礎設施防護合作，持續強化運轉中1.82GW大彰化離岸風場群及未來大肚離岸風場群面對資安事件的預警、應變與復原能力。

資安院說明，這次合作將結合資安院在資安威脅分析、情資研判及事件應變等方面的專業能量，以及沃旭能源在離岸風電建置與營運管理方面的實務經驗，針對資安威脅樣態、攻擊趨勢、潛在風險及防護措施等面向進行交流。

資安院指出，透過威脅情資分享與專業經驗交流，可掌握潛在威脅、及早辨識風險，並將相關資訊轉化為具體防護與應變作為，強化離岸風場資安事件的預警、應變及復原能力，維護能源設施穩定運作。

資安院表示，未來將持續與能源產業及關鍵基礎設施業者深化公私協力，透過威脅情資交流、專業技術合作及實務經驗分享，協助產業掌握資安威脅趨勢、強化風險管理及防護能力。

沃旭 韌性 資安

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