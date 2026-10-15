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台灣美光先進封裝與測試二廠正式啟用 深化AI時代高頻寬記憶體布局

聯合報／ 記者簡永祥／新竹即時報導
賴清德總統親自出席台灣美光先進封裝與測試二廠正式啟用典禮。圖／台灣美光提供
賴清德總統親自出席台灣美光先進封裝與測試二廠正式啟用典禮。圖／台灣美光提供

美光科技深化 AI 時代高頻寬記憶體布局，今（15）日於台中舉行台灣美光先進封裝與測試二廠（Micron Advanced Assembly and Test Taiwan 2，AATT2）啟用典禮。

今日典禮冠蓋雲集，包括總統賴清德、總統府秘書長潘孟安、經濟部部長龔明鑫、國科會副主委蘇振綱、中科管理局局長許茂新、台中市政府秘書長黃崇典、美光總裁暨營運長 Manish Bhatia、台灣美光董事長盧東暉，以及華碩、微星科技、大聯大、文曄科技、威剛科技、創意電子與聯發科技等重要客戶及產業生態系夥伴共同出席，展現美光與台灣半導體產業生態系長期深耕、緊密連結的合作關係。

美光表示，AATT2 為美光在台灣的第二座先進封裝與測試廠，將進一步強化美光的先進封裝與測試能力，支援高頻寬記憶體（HBM）以及 AI 帶動的市場需求。

隨著AI應用持續擴展，HBM需求保持強勁成長。美光在最新財報中指出，2027 年大部分 HBM 產能已完成客戶預訂，預期至 2028 年以前，HBM 市場需求成長速度將持續超越傳統 DRAM，記憶體產業供需仍將維持緊俏，為支援這波成長，美光持續擴展全球先進記憶體與先進封裝布局；除 AATT2 正式啟用外，位於新加坡的 HBM 先進封裝廠亦預計自 2027 年起開始貢獻產能，共同支援 AI 時代持續成長的市場需求。

在這項全球布局中，台灣始終扮演關鍵角色。美光深耕台灣超過 30 年，已建立涵蓋產品研發、先進記憶體製程，以及先進封裝與測試的完整布局，持續支援全球 AI 與先進記憶體創新發展。憑藉深厚的人才基礎、健全的供應商生態系、先進製造專業與卓越執行能力，台灣具備在 AI 時代扮演領導角色的優勢；美光持續投資台灣，也展現公司對台灣在未來先進記憶體與 AI 發展中戰略重要性的信心。

台灣美光董事長盧東暉今日主持先進封裝與測試二廠正式啟用典禮，是美光深化 AI 時代高頻寬記憶體布局。圖／台灣美光提供
台灣美光董事長盧東暉今日主持先進封裝與測試二廠正式啟用典禮，是美光深化 AI 時代高頻寬記憶體布局。圖／台灣美光提供

美光位於台中的AATT2廠， 為美光在台灣的第二座先進封裝與測試廠，將進一步強化美光的先進封裝與測試能力，支援高頻寬記憶體（HBM）以及 AI 帶動的市場需求。圖／台灣美光提供
美光位於台中的AATT2廠， 為美光在台灣的第二座先進封裝與測試廠，將進一步強化美光的先進封裝與測試能力，支援高頻寬記憶體（HBM）以及 AI 帶動的市場需求。圖／台灣美光提供

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