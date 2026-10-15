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美光中科先進封裝二廠啟用

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
美光在台灣的第二座先進封裝與測試廠，將支援高頻寬記憶體以及AI帶動的市場需求。記者宋健生／攝影
美光在台灣的第二座先進封裝與測試廠，將支援高頻寬記憶體以及AI帶動的市場需求。記者宋健生／攝影

美光科技（Micron）加快台灣AI記憶體產能布局，位於中科后里園區的台中先進封裝與測試二廠（AATT2）15日啟用。總統賴清德致詞表示，這座新廠的啟用，除了壯大美光公司的版圖，厚實美光在全球的競爭力，對台灣整體的半導體產業更是如虎添翼，對於台灣在未來人工智慧化的時代，促進全球經濟發展所扮演的關鍵角色更是居功厥偉。

賴清德指出，美光深耕台灣超過30年，累計投資金額突破新台幣1.6兆元；這座廠房去年9月動土，僅歷時一年多即順利完工啟用，不僅展現建廠團隊的極高效率，更彰顯美光持續深耕台灣的堅定決心。

賴清德強調，在未來AI時代，晶片與記憶體缺一不可，台灣除擁有台積電（2330）領先全球的先進製程與封裝測試，再加上美光持續布局的高階記憶體，新廠將進一步強化高頻寬記憶體（HBM）的先進封裝與測試能力，滿足全球AI產業對高階記憶體日益激增的需求，為全球經濟發展扮演關鍵角色。

在產業政策與投資環境方面，賴清德說，政府已將「投資台灣三大方案」延長至2027年，擴大納入全球台商與外商，提供融資協助及單一窗口協調用地、水電需求；研發方面則透過產業創新條例研發投資抵減與經濟部「A+企業創新研發淬煉計畫」支持國際企業。美光已獲得新一期A+計畫補助，將加速高頻寬記憶體在台研發與產能擴充。

賴清德進一步說明，政府正推動科技產業與傳統產業的雙引擎發展，協助具精密製造基礎的在地業者提升技術並進入高科技供應鏈，實現「高科技帶動傳產轉型、優質在地供應商支持半導體」的良性循環。

今天的啟用典禮，由總統賴清德與美光總裁暨營運長Manish Bhatia，以及經濟部部長龔明鑫、國科會副主委蘇振綱、中科管理局長許茂新、台中市政府秘書長黃崇典、台灣美光董事長盧東暉等人主持。

另外，華碩（2357）、微星科技（2377）、大聯大（3702）、文曄科技（3036）、威剛科技（3260）、創意電子（3443）與聯發科技（2454）等重要客戶及產業生態系夥伴也到場見證，展現美光與台灣半導體產業生態系長期深耕、緊密連結的合作關係。

盧東暉指出，AATT2為美光在台灣的第二座先進封裝與測試廠，將進一步強化美光的先進封裝與測試能力，支援高頻寬記憶體以及AI帶動的市場需求。

隨著AI應用持續擴展，HBM的需求保持強勁成長。美光在最新財報中指出，2027年大部分的HBM產能已完成客戶預訂，預期至2028年以前，HBM市場需求成長速度將持續超越傳統DRAM，記憶體產業供需仍將維持緊俏。

為支援這波成長，美光持續擴展全球先進記憶體與先進封裝布局；除AATT2正式啟用外，位於新加坡的HBM先進封裝廠亦預計自2027年起開始貢獻產能，共同支援AI時代持續成長的市場需求。

台中是美光在台灣最大的製造基地（占中科后里園區極大比例），也是其HBM後段布局的核心據點。

不只台中，美光在全台四大基地（桃園、苗栗銅鑼、台中、台南）均同步擴建。其中桃園（Fab 11）於7月底已動土興建專用新廠，預計2028年上線，未來將導入更先進的EUV（極紫外光）製程。

苗栗銅鑼園區收購力積電（6770）銅鑼廠後持續擴建，目標2027年下半年啟動第一階段投產。2024年收購友達（2409）台南廠後持續改造，已於2025年9月開始進機。

總統賴清德感謝美光總裁暨營運長Manish Bhatia對台灣半導體產業的投資與支持。記者宋健生／攝影
總統賴清德感謝美光總裁暨營運長Manish Bhatia對台灣半導體產業的投資與支持。記者宋健生／攝影

美光先進封裝二廠啟用典禮，由總統賴清德（左3）與美光總裁暨營運長Manish Bhatia (右3)等人主持。記者宋健生／攝影
美光先進封裝二廠啟用典禮，由總統賴清德（左3）與美光總裁暨營運長Manish Bhatia (右3)等人主持。記者宋健生／攝影

中科 美光 競爭力

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