影／美光台中先進封裝測試二廠啟用 賴清德總統讚深耕台灣決心

美光科技（Micron）今天中午在台中后里舉辦「先進封裝測試二廠」啟用典禮，賴清德總統出席致詞，感謝美光展現持續深耕台灣的決心。他指出，該廠房自前一年9月動工以來，僅用一年多的時間便順利完工啟用，展現出建廠團隊極高的效率。

賴清德強調，美光的擴建不僅後實了企業自身的全球競爭力，更對台灣半導體產業如虎添翼，在未來人工智慧（AI）時代中，為促進全球經濟發展扮演關鍵角色，美光深耕台灣超過30年，累計投資金額已突破新台幣1.2兆元。

賴清德表示，這份長期投入代表著美光對台灣的信心。隨著未來AI時代發展，晶片與記憶體缺一不可，台灣除擁有台積電領先全球的先進製程與封測能力外，加上美光布局高階記憶體，新廠的啟用將進一步強化高頻寬記憶體（HBM）的先進封裝與測試能力，滿足全球AI產業大增的需求。

賴清德說，為支持企業在台發展，政府已將「投資台灣三大方案」延長至2027年，提供土地、水電協調與融資協助。此外，透過《產業創新條例》研發投資抵減及經濟部「A+企業創新研發淬鏈計劃」，補助支持國際企業在台研發。美光已獲得新一期A+計畫補助，將加速高頻寬記憶體在台研發，帶動產業鏈擴張並為在地供應商帶來全新商機。

賴清德總統今天出席美光科技（Micron）在台中后里舉辦的「先進封裝測試二廠」啟用典禮，表示為支持企業在台發展，政府已將「投資台灣三大方案」延長至2027年，提供土地、水電協調與融資協助。 記者黃仲裕／攝影