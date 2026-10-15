美光二廠啟用 賴總統：結合高階記憶體、先進製程優勢 打造下一世代AI

賴清德總統15日出席「台灣美光台中先進封裝測試二廠啟用典禮」。他強調，政府將持續做產業後盾，支持先進技術在台研發、先進產品在台製造，並推動科技產業與傳統產業雙引擎發展。期盼美光與台灣產業夥伴攜手合作，結合高階記憶體與先進製程優勢，共同打造下一世代的AI產品。

總統府資政沈榮津、秘書長潘孟安、經濟部長龔明鑫、國科會副主委蘇振綱、台中市政府秘書長黃崇典、美光科技總裁暨營運長Manish Bhatia、美光科技亞洲區DRAM前段製造企業副總裁暨台灣美光董事長盧東暉、台灣美光先進封裝暨測試營運副總裁張玉琳等，皆出席活動。

賴總統致詞表示，台灣美光在台中的「先進封裝測試二廠」正式啟用，很高興與大家一起見證這個重要時刻。這座廠房去年9月動土，一年多就順利完工、啟用，展現建廠團隊的效率，也讓大家看到美光持續深耕台灣的決心。

賴總統指出，這座新廠的啟用除了壯大美光公司版圖、厚植全球競爭力外，對台灣整體的半導體產業更是如虎添翼；對台灣在未來AI化時代，促進全球經濟發展所扮演的關鍵角色，更是厥功甚偉。

賴總統提到，美光深耕台灣超過30年，累計投資突破新台幣1.6兆元。這份長期投入代表美光對台灣的信心，也讓雙方建立了緊密的合作關係。今年1月他在總統府與梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）總裁見面交流，也特別感謝美光將台灣置於全球擴產計畫中的關鍵環節。

賴總統認為，未來的AI世界，晶片與記憶體缺一不可。台灣除了有台積電（2330）領先全球的先進製程與封裝技術，也有美光持續布局的高階記憶體。今天這座新廠啟用後，將進一步強化高頻寬記憶體的先進封裝與測試能力，滿足全球AI產業對高階記憶體日益增加的需求。

賴總統說，當世界越需要AI，就越需要具備完整產業能力、且值得信賴的台灣。政府已將「投資台灣三大方案」延長到2027年，除了擴大納入全球台商及外商，提供融資協助，也由單一窗口協調用地與水電需求，協助企業落實投資台灣。

賴總統指出，在研發方面，透過《產業創新條例》的研發投資抵減，以及經濟部「A＋企業創新研發淬鍊計畫」，支持國際企業在台投入先進技術研發。美光已獲得新一期A＋計畫補助，將加速高頻寬記憶體在台研發，並帶動投資與產能擴充。

他也說，這些投資為台灣在地供應商帶來新機會。政府推動科技產業與傳統產業雙引擎發展，協助具有精密製造基礎的業者，提升技術、完成產品驗證，進入高科技供應鏈。盼由高科技帶動傳產轉型，再由優質在地供應商支持半導體產業發展，讓台灣產業競爭力成為整個生態系共同的競爭力。

賴總統表示，企業的壯大有賴完善的產業環境，希望中央和地方、政府與民間一起努力，促進勞資雙方加強溝通、建立互信，支持企業與員工共同成長。也期盼勞資雙方「秉持魚幫水，水幫魚的精神」，持續以誠意協商，一起凝聚最大共識。

賴總統強調，唯有創造勞資和諧，才能得到勞資雙贏；讓員工安心打拚，企業的腳步才能走得更穩、也走得更遠。政府會持續做產業的後盾，支持先進技術在台研發、先進產品在台製造，讓國際企業與台灣的合作不斷深化，創造更豐碩的成果。