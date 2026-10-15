AI Action 從趨勢走向行動 2026台北數位應用博覽會今登場

臺北市政府產業發展局15日於松山文創園區舉辦「2026台北數位應用博覽會暨第八屆台北新貿獎頒獎典禮」，吸引眾多企業及產業人士參與。本屆以「AI Action｜企業AI行動時刻──趨勢引路、精準導入、全面驅動」為主題，集結Google、LINE、ASUS、台智雲等28位重量級產業講者、30家以上數位服務業者及逾200項數位解決方案，協助企業對接數位轉型資源；現場並揭曉第8屆「台北新貿獎」10家金獎企業，展現臺灣企業運用數位科技拓展國際市場的成果。

北市府產業局陳俊安局長表示，AI正快速改變全球產業競爭的方式，臺北市以2035年前躋身全球前十大AI城市為目標，持續吸引國際企業、研發中心及產業人才進駐，更重視讓AI真正走進各行各業。市府透過「台北數位企業發展中心」，整合企業診斷、人才培育及數位導入等資源，協助企業找到適合自身營運的工具，將科技轉化為提升效率與創新服務的助力。

臺北的競爭力，來自各產業與企業持續創新成長。面對AI與全球市場快速變化，市府將持續發揮科技、人才及產業聚落的優勢，促進科技與產業鏈結，一方面協助企業落實數位轉型、提升營運效率，另一方面支持企業運用跨境電商拓展海外市場、爭取更多商機，讓科技發展與產業成長相互帶動，提升臺北產業的韌性與國際競爭力。

今年博覽會規劃「趨勢舞台」、「領航舞台」及「AI行動舞台」三大主題舞台，並安排8場論壇與講座，邀請Google、LINE、ASUS、台智雲及產業實務講者，分享海外獲客、顧客經營、數位營運及AI應用等議題。

其中，Google分享跨境數位行銷及海外獲客應用；LINE聚焦數位顧客經營；ASUS透過ExpertHub分享企業數位解決方案；台智雲則從AI Agent切入企業應用情境。另邀請Men's Game玩物誌創辦人Allen（賴金豐）及「電商人妻」Audrey等產業講者，從品牌經營、數位行銷及市場拓展等面向分享實戰經驗。

除掌握趨勢，更重要的是讓企業找到可以實際運用的工具。現場依企業營運情境設置「品牌成長、營運升級、全球拓展、自動化應用」四大主題展區，集結30家以上數位服務業者、逾200項數位解決方案，涵蓋數位行銷、ERP／CRM、跨境電商、AI Agent、自動化及商業數據分析等應用，讓企業可直接與方案業者交流工具功能、應用情境及導入方式。

今年更首度推出2場「行動咖啡館」，分別聚焦企業內部營運及海外市場拓展，讓企業帶著實際經營問題，與數位服務業者進行輪桌交流，從單向接收資訊進一步轉為雙向討論，協助企業釐清需求及後續可行的應用方向。

第8屆「台北新貿獎」得獎名單今日也同步揭曉。本屆共有45家企業參與甄選，並新增「AI與數位應用成熟度」評選構面，最終由天喜國際時尚、禾富康、亞奇雷科技、拓華生技、昶富國際實業、健瀚不銹鋼、唯高盛國際、悠活原力、圓剛科技及歐旻企業等10家企業獲得金獎，橫跨資訊電子、生技保健、文創設計、金屬材料及傳統製造等產業，呈現不同產業運用數位工具拓展國際市場的多元成果。

產業局表示，博覽會不只是展示最新技術，更希望媒合數位服務業者與企業需求，讓企業透過「看案例、找工具、問問題、談合作」，找到符合自身需求的數位應用方向。未來，市府將持續透過「台北數位企業發展中心」，提供企業數位轉型所需資源，讓數位科技真正成為企業提升營運與市場競爭力的助力。