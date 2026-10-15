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聯發科第3季營運超標 法人評估市場雜音創造進場契機

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

聯發科（2454）第3季營收優於預期，獲利可望同步水漲船高，法人認為，除TPU外，旗艦5G SoC、車用及Wi-Fi 7前景持續看俏，將強化2027年成長動能，短期市場雜音衝擊股價，反而創造另一個進場時機。

隨著市場焦點轉向客製化ASIC專案量產，投顧法人預估，聯發科2026至2028年ASIC營收分別可達22億美元、165億美元、585億美元，毛利率約38%至39%，且SpaceX可能在2028年底提供額外上行空間。

雖然目前Google TPU V10充斥許多雜音與傳聞，法人認為，討論此項議題為時過早，因屬於2029年底或2030年計畫，顯示市場對聯發科ASIC營收展望期望極高，任何雜音或傳聞都可能造成短期波動，但仍維持對ASIC業務中長期正面看法。

聯發科第3季營收1,680.5億元，季增10.4%，年增18.2%，繳出超標成績單，法人調高單季獲利預估值，並看好第4季獲利可望進一步季增25%至30%間。

聯發科 超標 法人

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