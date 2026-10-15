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鴻海科技日首推教育館 應用互動落實兒童體驗啟蒙

中央社／ 台北15日電
鴻海科技日將於10月底登場，首度打造科技教育館，15日舉行體驗活動，現場半導體原理模型成為矚目焦點。中央社
鴻海科技日將於10月底登場，首度打造科技教育館，15日舉行體驗活動，現場半導體原理模型成為矚目焦點。中央社

鴻海科技日將於30日至31日登場，首度打造科技教育館，今天舉辦體驗活動，現場半導體模型和機器人應用成為矚目焦點。鴻海表示，科技教育館設計多項科技應用互動，可讓學齡兒童從遊戲和故事中體驗啟蒙。

鴻海科技日今年首度打造科技教育館，將於31日在台北南港展覽館1館開放一般民眾參觀。

鴻海說明，科技教育館以「下一代的AI科技啟蒙基地」為定位，集結集團旗下事業單位、鴻海研究院與鴻海教育基金會，規劃5大科技展區、15種小小職業體驗，讓學齡兒童透過故事、遊戲與互動，認識人工智慧（AI）、電動車、智慧製造、前瞻科技與永續環保。

在今天體驗活動現場，鴻海員工說明，科技教育館以「五大科技星球冒險，蒐集你的未來技能」為主題，小朋友入場後可領取未來護照，登上「未來市民星際基地」，依興趣自由選擇，闖關走訪5大展區，體驗各種科技應用。

5大展區包括智慧城市守護者由鴻海智慧城市團隊與夏普（Sharp）共同呈現，可體驗AI話務員和AI訓練師；未來移動由鴻華先進打造，可體驗電動車設計師；智慧工廠由工業富聯、鴻騰精密、富智康共同參與設計，可體驗AI伺服器組裝員、機器人設計師、先進製造工程師、光學工程師與產品設計工程師。

另外未來科技探索營由鴻海研究院與鴻海教育基金會帶領，小朋友可扮演AI、半導體、太空、量子科技、資安等科學家，以及AI能源採集工程師等角色；在永續行動基地，由鴻海中央環保規劃，讓小朋友化身智慧生態保育家。

鴻海指出，科技教育館是集團落實企業社會責任與人才培育的具體行動，聚焦3大目標，第1，AI教育向下扎根目標，讓孩子接觸真實的科技應用，建立未來科技人才的啟蒙基礎；其次，科普轉譯目標，把複雜技術轉化為孩子聽得懂的語言；最後是未來職業探索目標，讓孩子扮演驅動未來AI城市的關鍵角色。

鴻海 科技 教育

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