快訊

不只18萬Dior外套！賈永婕公開全身「不純樸」行頭 項鍊藏5字太有哏

第43次終於標出去了！苗栗高鐵「產專二」用地 禾榮科技15.55億元得標

預告穿黑西裝！蔡康永證實出席蔣萬安競總成立大會 婉拒1件事

聽新聞
0:00 / 0:00

美光台中先進封測二廠落成 賴總統：台灣為全球AI不可或缺的關鍵夥伴

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
美光台中先進封裝測試二廠今落成，賴清德總統說，台灣為全球AI不可或缺的關鍵夥伴。記者黃仲裕／攝影
美光台中先進封裝測試二廠今落成，賴清德總統說，台灣為全球AI不可或缺的關鍵夥伴。記者黃仲裕／攝影

台灣美光台中先進封裝測試二廠正式啟用，賴清德總統今現場見證。賴總統致詞表示，美光深耕台灣超過30年，累計投資突破新台幣1.4兆元；這座廠房去年9月動土，僅歷時一年多即順利完工啟用，不僅展現建廠團隊的極高效率，更彰顯美光持續深耕台灣的堅定決心。

賴總統指出，美光新廠啟用除了壯大企業版圖、厚植全球競爭力，對台灣整體半導體產業更是如虎添翼。在未來AI時代，晶片與記憶體缺一不可，台灣除了擁有台積電領先全球的先進製程與封裝測試，再加上美光持續布局的高階記憶體，新廠將進一步強化高頻寬記憶體（HBM）的先進封裝與測試能力，滿足全球AI產業對高階記憶體日益激增的需求，為全球經濟發展扮演關鍵角色。

在產業政策與投資環境方面，賴總統強調，政府已將「投資台灣三大方案」延長至2027年，擴大納入全球台商與外商，提供融資協助及單一窗口協調用地、水電需求；研發方面則透過產業創新條例研發投資抵減與經濟部「A+企業創新研發淬煉計畫」支持國際企業。美光已獲得新一期 A+ 計畫補助，將加速高頻寬記憶體在台研發與產能擴充。

賴總統說明，政府正推動科技產業與傳統產業的雙引擎發展，協助具精密製造基礎的在地業者提升技術並進入高科技供應鏈，實現「高科技帶動傳產轉型、優質在地供應商支持半導體」的良性循環。

賴總統強調，企業的壯大有賴完善的產業環境與和諧的勞資關係。期盼中央與地方政府、政府與民間共同努力，促進勞資雙方加強溝通、建立互信，並秉持「魚幫水、水幫魚」的精神以誠意協商，創造勞資雙贏，讓員工安心打拼，企業腳步走得更穩、更遠。政府將持續擔任產業的最強後盾，深化國際企業與台灣的合作，攜手打造下一個世代的AI產品。

封測 美光 台中 賴清德

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

賴總統首揭！普發現金一萬最快明年初發 前提是「這條件」

賴總統：政府做企業靠山 支持女性創業、經濟參與

促產業綠色轉型 賴總統：續推碳費、綠色成長基金、千億元助中小微

卓揆：台灣經濟再創高峰 須加速 AI 導入公私部門 推動百工百業智慧化

相關新聞

美光二廠啟用 賴總統：結合高階記憶體、先進製程優勢 打造下一世代AI

賴清德總統15日出席「台灣美光台中先進封裝測試二廠啟用典禮」。他強調，政府將持續做產業後盾，支持先進技術在台研發、先進產品在台製造，並推動科技產業與傳統產業雙引擎發展。期盼美光與台灣產業夥伴攜手合作，結合高階記憶體與先進製程優勢，共同打造下一世代的AI產品。

美光台中先進封測二廠落成 賴總統：台灣為全球AI不可或缺的關鍵夥伴

台灣美光台中先進封裝測試二廠正式啟用，賴清德總統今現場見證。賴總統致詞表示，美光深耕台灣超過30年，累計投資突破新台幣1.4兆元；這座廠房去年9月動土，僅歷時一年多即順利完工啟用，不僅展現建廠團隊的極高效率，更彰顯美光持續深耕台灣的堅定決心。

MSI 微星科技5度榮登《Forbes》全球最佳雇主榜單

全球 AI PC、AI 伺服器暨高效能運算領導品牌 MSI 微星（2377）宣布，榮登美國《Forbes》與國際研調機構 Statista 共同發布之「2026 年全球最佳雇主」（World's Best Employers 2026）榜單。繼 2021、2023、2024 及 2025 年獲選後，微星今年第 5 度榮獲此項權威認證，展現其在全球科技人才爭奪戰中，打造永續職場環境與企業文化的堅實影響力。

拚彎道超車！玉晶光私募案引資美國3M大廠 衝刺 AI 新布局

玉晶光（3406）15日公告，董事會決議與3M United Kingdom Limited簽署私募普通股認購協議書，玉晶光擬以私募方式辦理現金增資發行普通股以引進策略性投資人3M United Kingdom Limited，並由3M United Kingdom Limited認購該公司私募普通股48.12億元。

英特爾公布 GPU D 系列技術細節 推 Xeon 新機櫃搶攻代理式 AI 商機

英特爾近期於開放運算計畫（Open Compute Project）全球峰會上，公布Intel GPU D 系列（代號Crescent Island）的最新技術細節、推出以Intel Xeon處理器為基礎的全新機櫃設計，並展示開放式軟體與生態系的創新成果。

從缺席黃仁勳兆元宴、到門票印出…仁寶如何從AI門外漢衝向中段班？一窺轉型路

伺服器營收占比，從去年的二％拉到今年預估一成，讓仁寶自稱已從AI「門外漢」追到中段班。兩年前，連黃仁勳飯局都缺席的它，靠什麼追上？又該怎麼躋身前段班？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。