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BCG：AI 投資效益逐步顯現 近半數企業已透過 AI 創造實質價值

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

波士頓顧問公司（BCG）最新發布的「2026應用AI指數」（Applied AI Index 2026）報告指出，企業AI投資效益正逐步顯現。近半數企業已透過AI創造實質商業價值，較2025年僅5%的企業能透過AI應用創造價值，明顯提升。

報告顯示，企業 AI應用成熟度提高，相關投資也快速成長，AI應用正從試驗階段邁向規模化發展。隨著AI價值逐步顯現，企業面臨的核心課題也隨之轉變，重點已不再只是「AI能否創造價值」，而是如何進一步擴大AI創造的價值，並建立相應的治理與控管機制。

BCG 董事總經理暨合夥人、BCG X 大中華區負責人吳學霖指出：「AI已從單純提升效率的工具，逐步成為企業轉型與競爭力的重要驅動力。企業下一階段的重點不應只是導入更多工具，而是思考如何從策略出發，重新設計工作流程，並同步推動組織、人才與治理轉型，才能真正將AI投資轉化為可規模化、可持續的商業價值。」

報告指出， 具未來競爭力的領先企業（future-built）僅占受訪企業的7.5%，並與落後企業的差距持續擴大。領先企業的股東總報酬率（TSR）為落後企業的2.3倍，營收成長率及息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）成長率則分別為後者的2.4倍及2.8倍。

值得注意的是，AI價值創造已不再集中於少數領先企業。另有41%的受訪企業正處於AI規模化應用階段，營運表現也優於落後企業，其股東總報酬率達後者的1.8倍。

這兩類企業合計已接近所有受訪企業的一半，顯示AI帶來的實際價值正從少數領先企業擴展至更廣泛的群體。

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