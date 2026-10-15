MSI 微星科技5度榮登《Forbes》全球最佳雇主榜單

全球 AI PC、AI 伺服器暨高效能運算領導品牌 MSI 微星（2377）宣布，榮登美國《Forbes》與國際研調機構 Statista 共同發布之「2026 年全球最佳雇主」（World's Best Employers 2026）榜單。繼 2021、2023、2024 及 2025 年獲選後，微星今年第 5 度榮獲此項權威認證，展現其在全球科技人才爭奪戰中，打造永續職場環境與企業文化的堅實影響力。

該評選由 Statista 於全球超過 50 個國家抽樣逾 30 萬名跨國企業員工進行匿名調查，聚焦同業與內部推薦意願、職涯發展空間、工作條件及雇主國際聲譽。

「算力競爭的背後，本質是全球頂尖人才的思維競逐，」微星科技經營管理中心副總經理蔡維新表示。「適逢品牌成立 40 週年，第 5 度獲得《Forbes》全球最佳雇主的肯定，代表全球同仁對微星文化的高度認同。從個人端 AI PC 到企業級 AI 伺服器，微星持續為工程與商業人才提供能參與核心技術突破的國際舞台，將組織成長與個人職涯發展深度結合。」

面對全球 AI 產業的爆發性成長，微星科技不僅在業務上推動架構升級，更在人力資源政策上落實多元包容與健康福祉。公司推動跨國研發輪調計畫，並落實彈性工作制度、完善的同仁育兒支持與健康促進措施，打造兼具敏捷度與歸屬感的職場氛圍。

站在四十週年的新起點，微星科技將持續優化全球人才培育機制，提供具國際視野的職涯發展空間，吸引並留任全球頂尖人才，共創下一個科技里程碑。