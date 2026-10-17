氣象預報可在六週前 AI突破混沌理論極限

氣象預報未來可預測長達六週！長久以來，受限於傳統氣象理論，超過兩週的預報常被稱為不可靠的「預測沙漠」。對此，麻省理工學院與微軟等研究團隊開發出全新的AI機器學習模型，成功打破這項維持近50年的理論限制，顯著提升了極端天氣的預測能力。

AI預測準確倍增

《麻省理工學院》報導，由MIT科學家與微軟研究員組成的研發團隊，他們將AI修正層結合歐洲中期天氣預報中心 (ECMWF) 的頂尖模型，發現該模型在兩到六週的預測範圍內，將整體預測準確度提高了一倍，並首次在該時間區段穩定超越了長期氣候平均值。

根據愛德華·洛倫茲在1970年代提出的「混沌理論」，氣象學界普遍認為兩週是天氣預報的理論極限，因為大氣系統中的微小噪聲會隨著時間迅速放大，使更遠期的預測變得像擲骰子一樣不可靠。

事實上，這段介於兩週到六週之間的「次季節性預報」範圍，常被稱為氣象學的「預測沙漠」，連當今先進的動態模擬與AI模型也難以突破。這項研究結果已發表於《自然》期刊，並於國際氣象預報競賽中勇奪第一。

AI突破混沌理論

《大眾科學》報導，研究人員並未完全採信混沌理論的悲觀看法，並透過開發一項全新的機器學習系統，訓練AI比對歷史數據並從自身的預測錯誤中學習，藉此量化並修正現有氣象模型的誤差。對此，研究團隊成功克服了氣候變數的干擾，證明大氣仍會重複出現特定的流動模式。

目前，肯亞等國的氣象機構已開始接洽，希望藉此改善季風預報以提升農業產量。專家指出，這項技術不僅能幫助農民決定施肥與收成時機，還能在面對極端氣候威脅下，為能源供應商和緊急應變人員爭取更多寶貴的準備時間。

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