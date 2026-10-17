快訊

陸製晶片快追上美國？ 英特爾陳立武：其實沒落後太多

無視醫勸…「真人芭比」砸重金第6度隆乳 胸部飆至4公升：感覺快爆炸

評「車架隔條通」不尊重沈伯洋專業？蔣萬安：他專業是認知作戰

聽新聞
0:00 / 0:00

氣象預報可在六週前 AI突破混沌理論極限

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導

氣象預報未來可預測長達六週！長久以來，受限於傳統氣象理論，超過兩週的預報常被稱為不可靠的「預測沙漠」。對此，麻省理工學院微軟等研究團隊開發出全新的AI機器學習模型，成功打破這項維持近50年的理論限制，顯著提升了極端天氣的預測能力。

AI預測準確倍增

麻省理工學院》報導，由MIT科學家與微軟研究員組成的研發團隊，他們將AI修正層結合歐洲中期天氣預報中心 (ECMWF) 的頂尖模型，發現該模型在兩到六週的預測範圍內，將整體預測準確度提高了一倍，並首次在該時間區段穩定超越了長期氣候平均值。

根據愛德華·洛倫茲在1970年代提出的「混沌理論」，氣象學界普遍認為兩週是天氣預報的理論極限，因為大氣系統中的微小噪聲會隨著時間迅速放大，使更遠期的預測變得像擲骰子一樣不可靠。

事實上，這段介於兩週到六週之間的「次季節性預報」範圍，常被稱為氣象學的「預測沙漠」，連當今先進的動態模擬與AI模型也難以突破。這項研究結果已發表於《自然》期刊，並於國際氣象預報競賽中勇奪第一。

AI突破混沌理論

大眾科學》報導，研究人員並未完全採信混沌理論的悲觀看法，並透過開發一項全新的機器學習系統，訓練AI比對歷史數據並從自身的預測錯誤中學習，藉此量化並修正現有氣象模型的誤差。對此，研究團隊成功克服了氣候變數的干擾，證明大氣仍會重複出現特定的流動模式。

目前，肯亞等國的氣象機構已開始接洽，希望藉此改善季風預報以提升農業產量。專家指出，這項技術不僅能幫助農民決定施肥與收成時機，還能在面對極端氣候威脅下，為能源供應商和緊急應變人員爭取更多寶貴的準備時間。

【更多精采內容，詳見

微軟 MIT 麻省理工學院

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

川普把AI改名「超級智慧」 辛頓：證明他對AI幾乎一無所知

歷史學家哈拉瑞：明知風險卻無人放慢腳步 AI競賽已近瘋狂

AI商機從大廠向外擴散　復華投信解析下一批台股新星

神準押中9月升息今再預警 申克：Fed 12月可能一口氣升2碼

相關新聞

獨／LINE Pay 75萬筆個資遭中國大陸暗網兜售 賣家竟只開價399美元

韓國威脅情報資安公司S2W最新通報指出，中國大陸暗網論壇「長安不夜城」（CABYC）出現一則販售台灣LINE Pay用戶資料的貼文，賣家宣稱掌握約75萬筆資料，開價399美元，個資內容涉及姓名、手機號碼、身分證字號、生日、地址及財務驗證資訊。

台積電宣布台南蓋新廠 南市府：協助用水供電設施加快行政程序

台積電15日開法說會，宣布在台南增建一座3奈米廠，預計2028年上半年量產。台南市政府表示，與台積電保持通暢聯絡，將協助台積電取得用水、供電、公共設施，並加速各項建廠行政程序。

誰說友達是半導體新兵？彭双浪大澄清：強攻AI晶片高階封裝、中介層

友達集團（2409）舉辦30周年運動會，董事長彭双浪指出，現在轉型「類控股公司」意味各事業群不再吃大鍋飯，友達已有一定業務跟半導體廠合作，「我們是最懂玻璃的！」他指出，擁有30年玻璃加工技術基礎，除玻璃基板、玻璃核心層，也考慮進入玻璃中介層，目標是成為先進封裝關鍵零組件廠商。

3C喊漲蘋果逆勢降價 達人實測AirPods 5：分工奏效

面對通膨壓力推升零組件成本、消費性電子產品普遍調漲價格之際，蘋果公司（Apple）新一代無線耳機AirPods 5在大幅...

友達30周年運動會 凝聚集團能量展One AUO新篇章

友達（2409）董事長彭双浪17日表示，面對AI浪潮帶來的產業變革契機，友達積極布局AI四支箭等前瞻創新事業，結合集團資源與生態圈夥伴力量，加速推動包含：CPO光通訊、玻璃核心基板相關半導體先進封裝技術、AR眼鏡及低軌衛星通訊天線等新技術、新應用與新商業模式落地，朝向更智慧、更永續、更具韌性的企業轉型目標全速邁進。

台積電才赴德州探路 台灣餐飲、運動休閒業搶先卡位德州

台積電（2330）才剛派團隊赴美國德州評估設廠，台灣餐飲、休閒業早已搶先卡位。看好德州科技產業聚落成形、人口持續成長帶來的龐大消費商機，包括八方雲集（2753）、美食-KY（2723）、六角（2732）及大魯閣（1432）等上市櫃業者，今年9月以來不約而同在德州開出新據點，從鍋貼、手搖飲、烘焙到運動娛樂，掀起台灣品牌搶進德州的新一波熱潮。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。