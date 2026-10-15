安森美碳化矽模組獲陽光電源採用 儲能平台今年歐洲交付目標10GWh

安森美（onsemi）15日宣布，陽光電源（SUNGROW）旗下POWERTITAN 3.0儲能平台採用其最新ELITESiC碳化矽（SiC）混合功率模組技術，較上一代平台提升逆變器級效率0.4%，搶攻公用事業級電池儲能系統（BESS）市場。陽光電源並預計，2026年將在歐洲交付10GWh的POWERTITAN 3.0，推進新一代儲能設備部署。

隨著AI基礎設施、再生能源與電氣化需求擴張，能源供應商除了增加儲能容量，也須降低電能轉換過程中的損耗。此次雙方合作聚焦儲能系統的高功率直流轉交流（DC-AC）轉換，透過提升效率與功率密度，增加可輸送至電網的電能，並改善設備營運成本。

安森美指出，POWERTITAN 3.0採用高功率密度功率整合模組（PIM），針對三電平逆變器架構進行優化，支援額定功率最高450kW的功率轉換單元，峰值效率超過99.3%。碳化矽混合設計也有助改善熱性能與過載能力，支援儲能系統在高功率下可靠運作。

對大型儲能設施而言，零點幾個百分點的效率差距，長期累積也會影響可用電量。根據安森美分析，以100MW電池儲能設施為例，相較上一代模組，新型碳化矽混合模組帶來的0.4%效率提升，每年可節省超過475MWh能源，有助降低營運成本，並增加可交付客戶的電能。

此次產品獲採用，延續安森美與陽光電源的長期策略合作。雙方從平台定義、系統優化到認證展開協作，透過工程開發與驗證，滿足下一代儲能設備的性能需求。

陽光電源儲能事業部儲能變流產品線總經理陳鵬表示，公司透過整合先進技術及與策略夥伴合作，加快部署性能更高的儲能方案，提升能源資產整個生命週期的價值。安森美工業電源部副總裁兼總經理Sergio Fissore則指出，公用事業應用即使只有小幅功率轉換效率提升，也會明顯影響儲能系統性能與總體擁有成本，雙方將持續推進下一代能源基礎設施所需的電源轉換技術。